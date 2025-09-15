Beéle explotó ante la fuerte polémica por video íntimo con Isabella Ladera, lanzó sablazo

Hace algunos días, Beéle e Isabella Ladera fueron tendencia en redes sociales, pues por medio de X, se filtró un video íntimo que generó todo tipo de comentarios y opiniones en internet.

El material que llegó a manos de millones de personas, ocasionó que la creadora de contenido hiciera un pronunciamiento oficial y dejara en claro que, su equipo legal se encuentra trabajando para dar con los responsables de la difusión del contenido.

El cantante urbano habló del video con Isabella Ladera. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

No obstante, muchos estaban a la espera de que el intérprete de Morena, Loco y Si te pillara rompiera el silencio y hablara por primera vez de la situación. Fue en medio de un encuentro que tuvo con Westcol, en el que se sinceró y dio su opinión sobre lo ocurrido.

“Papi, después de la primera inyección de la funa, uno es inmune ¿me entiendes? Uno entiende cómo es que se trabaja el morbo (...) como te quieren acabar la vida y cerrar las puertas, simplemente, por las malas intenciones de una persona", afirmó frente a las cámaras.

Reveló que está enfocado en su vida personal, y entiende las razones por las cuales se está hablando del tema:

“Hermano, si tú sigues con tu vida y yo sigo con la mía, yo no tengo porque cerrarte ninguna puerta, si ni siquiera te quiero volver a ver en mi vida. Hoy, cualquier persona se estanca mentalmente y le pone atención a un burro".

Los famosos fueron tendencia en redes sociales debido al video filtrado. | Foto: Instagram @isabella.ladera - @beele / Montaje: Semana

Dejó en claro que no piensa hacer mucho al respecto, y dejará en manos de la ley todo lo que pueda llegar a ocurrir.

“Lo demás que lo hagan los abogados y los jueces. Yo siempre lo dije, yo estoy tranquilo, todo está en las manos de las personas que tienen que estar. Yo no estoy buscando que alguien venga a quererme joder la vida”.

Finalmente, insistió en que actualmente, su carrera dentro de la industria de la música es una de sus prioridades y por consiguiente, no se estará enfocando en temas polémicos por fuera de su trabajo como cantante.

“La verdad, yo sigo haciendo música porque es lo que a mí me desahoga. Yo voy a seguir, pase lo que pase. Mi vida artística está en un punto en el que yo me voy a desvivir escribiendo canciones y conectándome con todo mundo”.

