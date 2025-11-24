Grabó a Messi y terminó despedida: el caso de la venezolana que generó polémica en EE. UU.

Un encuentro entre una migrante venezolana que trabajaba en recintos deportivos y el 10 del Inter de Miami, el argentino Lionel Messi, no solo se hizo viral, sino que acabó con una inesperada consecuencia para la mujer en cuestión.

Yumara Salinas se encontró en el pasillo de un escenario deportivo al astro del fútbol mundial, durante una jornada extraordinaria en un recinto diferente a los que solía asistir la venezolana.

Aprovechando el breve momento, Salinas le pidió a Messi un saludo para su esposo.

Cuando le está solicitando el saludo, la mujer le explica a Messi que es para su pareja, a lo que el rosarino le contesta diciendo “¡Ah!, pensé que era para tu hijo. Gredito Colón, saludos”.

El saludo de Messi fue posteado por Salinas en su cuenta de Instagram, red social en la que el mini clip se hizo viral. Ya cuenta con más de 600.000 likes, casi 2.000 comentarios, 8.000 reposteos y ha sido compartido más de 23.000 veces.

En el mensaje, Salinas mencionó que “fue así como le hice el sueño realidad a mi pareja @greditocolon10 que el mejor jugador del mundo @lionelmeesi le enviara un saludo... lastimosamente esto me costó mi empleo. El tiempo de Dios es perfecto y algo mejor vendrá para mí“.

Messi lleva 77 goles y 40 asistencias desde que llegó al equipo de Florida. | Foto: X Inter Miami

Así bien, al parecer la venezolana fue despedida de su trabajo, ya que el video fue “inapropiado” bajo la perspectiva de sus empleadores.

Récord informa que la mujer recibió una comunicación interna informándole que no podría continuar desempeñando sus funciones en los recintos donde colaboraba