No todo es Disney: cinco lugares imperdibles para vacacionar en Florida, EE. UU.; diversión y naturaleza en un mismo lugar

Se acerca una larga temporada de vacaciones donde las caras sonrientes y los abrazos cálidos en familia son el mejor espacio para disfrutar de un buen descanso. Y qué mejor que viajar a un lugar conocido como el ‘más dulce de Florida’.

Se trata del condado de Polk, ubicado en el centro de Florida, Estados Unidos, donde diariamente llegan turistas de todo el mundo atraídos por sus parques temáticos, y naturales.

Un condado ideal para la diversión familiar bajo el sol, donde a pocos kilómetros está ubicado un lugar de otro. Si eso es lo que busca, a continuación cinco lugares imperdibles para vacacionar con niños bajo la cálida hospitalidad del condado de Polk.

La región más grande del condado de Polk es Lakeland. Al fondo, el lago Mirror y el horizonte de la ciudad. | Foto: Getty Images

1- Legoland Florida Resort

Llegar a Legoland es estar dispuesto a vivir horas en familia donde la conexión y el juego se unen a través de atracciones mecánicas, variedad de eventos y espectáculos que lo hacen uno de los más emocionantes de Florida.

Entres sus espacios interactivos, está el Galactiocaster, donde niños y adultos pueden alistarse para una misión espacial temática de Lego, rumbo a una aventura fuera de este mundo.

Ahora bien, si lo que le apasiona son los motores de cuatro ruedas, los turistas podrán apreciar las increíbles carreras de los Lego Ferrari que podrán ser creados y personalizados por ellos mismos, dejando volar la imaginación con cada ficha.

Sumado a ello, hay un espacio conocido como el ‘Garaje Lego Ferrari’, donde el turista podrá interactuar con un monoplaza hecho con más de 400.000 ladrillos Lego. Una figura impensada que solo se podrá disfrutar en Legoland Florida Resort.

Legoland Florida Resort fue el primer parque temático en Estados Unidos en obtener la certificación Certified Autism Center (CAC). | Foto: Tomada de Legoland Florida Resort.

Para los más pequeños, a unos pocos pasos, está el Parque Temático de Peppa Pig, el cual está diseñado para que los niños puedan vivir una experiencia totalmente inmersiva en sus espacios mecánicos y espectáculos en vivo donde podrán cantar y bailar con Peppa y todos sus amigos.

Este parque se inauguró el 24 de febrero de 2022 en Winter Haven, Florida, justo al lado de Legoland. | Foto: Tomada de la cuenta oficial del parque Peppa Pig.

También está el Acuario SEA Life, donde cada rincón está lleno de emoción con más de 150 especies y 3.000 increíbles criaturas marinas que iluminan el lugar con sus colores y movimientos únicos.

Y si el cansancio después de tanta aventura no da para más, los interesados podrán alojarse en cualquiera de los tres hoteles temáticos que hay en Legoland Florida Resort, donde sus huéspedes soñarán con las miles y miles de figuras en Lego que adornan cada pasillo y habitación.

2- Paseo en hidrodeslizador en el lago Kissimmee

El Kissimmee está ubicado entre los condados de Osceola y Polk y forma parte de una cadena de lagos interconectados que son el hogar de caimanes, cocodrilos, águilas calvas, halcones, tortugas, venados de cola blanca y otras especies silvestres que se podrán apreciar en un recorrido a bordo de hidrodeslizador.

En este recorrido, apto para niños y adultos, los guías nativos los llevarán por espectaculares paisajes, donde solo será necesario tener a punto todos los sentidos para poder observar una gran variedad de criaturas nativas en peligro de extinción y exóticas.

En medio del recorrido en el lago Kissimmee es común ver caimanes en su hábitat natural tomando el sol. | Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: grapehammockcamp

Este tour en hidrodeslizador ofrecido por Wildlife Grape Hammock Airboat Tours durará aproximadamente una hora y quince minutos; tiempo suficiente para que la diversión y la aventura se viva a otro nivel, rodeado de naturaleza.

3- Campamento en Camp Margaritaville

Si lo que busca es descansar en acogedoras cabañas, junto a una hoguera, manualidades festivas en familia o alegres celebraciones bajo palmeras, este es el lugar perfecto.

En Camp Margaritaville diariamente hay eventos temáticos, música en vivo y sorpresas festivas en cada esquina para que grandes y chicos pasen unas vacaciones inolvidables en un complejo que está situado en el corazón de las atracciones más populares de Florida.

Allí, no faltan las piscinas, las áreas de juegos infantiles, parques para perros y minigolf. Y, si el objetivo es tener un día de senderismo, ciclismo o turismo, también es posible.

Además, los turistas que hayan alquilado una casa rodante también son bienvenidos en Camp Margaritaville, pues este campamento cuenta amplios espacios en los que hay servicios como wifi gratis y parrillas para hacer un buen asado. Confort que le permitirá al huésped sentirse como en casa.

Las casas rodantes en Camp Margaritaville cuentan con ubicaciones privilegiadas, muy cerca de la piscina y otros servicios. | Foto: Imagen oficial de la página web de Camp Margaritaville.

4- El Museo Oficial de Aviación

Este museo se encuentra ubicado en Lakeland, Florida, y sus visitantes pueden apreciar una amplia colección de aeronaves, exposiciones y pantallas interactivas.

Se trata de un lugar lleno de historia donde los visitantes podrán usar el simulador de un avión y volar como si fuera todo un profesional. También, podrán constatar el poderío de los motores de aviación y cómo éstos han ido evolucionando a lo largo de los años.

En el Museo Oficial de Aviación los visitantes pueden encontrar aeronaves restauradas de la Marina, el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera de Estados Unidos. | Foto: Cuenta oficial en Instagram: floridaairmuseum

Así mismo, este museo busca inspirar a la próxima generación de aviadores en el mundo, guiados por expertos que ofrecen programas educativos para estudiantes de todas las edades.

Por lo tanto, es sin duda un espacio donde la imaginación volará por lo alto, bajo una dinámica de aprendizaje.

5- Bok Tower Gardens

Este sitio está lleno de historia y, en medio de sus extensos jardines dignos de un cuento de hadas, está la torre cantora que mide 62 metros y está hecha de mármol rosa y coquina.

En la fachada de esta enorme torre se pueden apreciar tallados perfectos de animales, trabajos de hierro personalizados y, algo que es una melodía para los oídos y congrega a los turistas; los conciertos diarios del sistema del carillón de 60 campanas.

El paisaje que rodea la torre cantora fue creado por el legendario arquitecto paisajista Frederick Law Olmsted Jr., hijo del diseñador de Central Park. El jardín fue pensado como un “¡refugio de paz y canto, amplificando la experiencia acústica del carillón. | Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: boktowergardens

Como dato curioso, existen aproximadamente 600 carillones en todo el mundo y solo unos 185 en Norteamérica. Uno está, precisamente, en el Bok Tower Gardens.

Algo que tampoco puede faltar en este hermoso lugar es la fauna silvestre que se mueve tranquilamente por el inmenso bosque.