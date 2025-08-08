Siete destinos imperdibles de Florida que sorprenderán incluso a quienes ya la conocen

Florida es uno de los destinos favoritos de los viajeros para conocer Estados Unidos. Su popularidad se debe a que ofrece una gran diversidad de actividades, desde parques temáticos mundialmente reconocidos hasta playas encantadoras y restaurantes de alto nivel.

Verónica Croes, escritora colaboradora de Business Insider y residente por más de 20 años en el ‘estado del Sol’, compartió sus siete lugares favoritos de Florida, asegurando que “Florida es mucho más que parques temáticos y playas de arena”. Para ella, estos son sitios que ningún visitante debería perderse.

Tiene lugares fantásticos para alojarse como el Flager College (antiguo Hotel Ponce De Leon) en el casco antiguo de St. Augustine, Florida | Foto: Getty Images

St. Augustine

Fundada por europeos, es conocida como la “ciudad más antigua de la nación”. Según Visit Florida, este lugar se distingue por su abundante flora y fauna, las cuales pueden apreciarse realizando actividades como paseos en bicicleta o deportes acuáticos sobre tablas y veleros. Además, su centro histórico y arquitectura colonial ofrecen una experiencia única.

Sanibel y Captiva Islands

Ubicadas a unos cinco kilómetros de Fort Myers, en el Golfo de México, estas islas son famosas por la recolección de conchas. Captiva destaca por su tranquilidad, playas de arena blanca y aguas turquesa, perfectas para el descanso.

Sanibel, en cambio, es ideal para quienes buscan actividades, encanta con sus atardeceres inolvidables, un faro marítimo, complejos turísticos y rutas para bicicleta o kayak. Croes recomienda visitar el Refugio Nacional de Vida Silvestre JN “Ding” Darling para observar fauna terrestre, marina y aves.

Key West

Es la ciudad más al sur del país y un paraíso para los deportes acuáticos. También es conocida por su vida nocturna vibrante, sus playas paradisíacas y su arquitectura histórica. Perfecta para vacaciones en pareja o con amigos.

Mount Dora

A poco más de 30 minutos de Orlando, esta localidad invita a la relajación en medio de parques y espacios al aire libre. Es famosa por sus festivales de clase mundial, tres de los cuales figuran entre los 50 mejores del planeta, según La Nación.

Florida cuenta con algunas de las playas más hermosas del mundo, con arenas blancas, aguas cristalinas y paisajes impresionantes. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La Costa Esmeralda

Esta zona costera recibe su nombre por el tono verde intenso de sus aguas y su arena blanca y suave. Es un destino ideal para quienes buscan paisajes de ensueño y tranquilidad junto al mar.

Miami

Aunque famosa por su vida nocturna, Croes asegura que esta ciudad de gran importancia para el Estado es mucho más. Recomienda explorar los coloridos murales de Wynwood Walls, sumergirse en la cultura cubana de Little Havana y admirar la arquitectura Art Decó de South Beach.

Orlando

Reconocida a nivel mundial por sus parques temáticos como Disney World, Universal y SeaWorld, también ofrece experiencias diferentes como: paseos en bote cisne por el Lago Eola o recorridos en kayak en las aguas cristalinas del Parque Estatal Wekiwa Springs.