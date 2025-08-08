Estados Unidos
Siete destinos imperdibles de Florida que sorprenderán incluso a quienes ya la conocen
Los siete destinos recomendados en Florida que muestran una nueva cara del estado más allá de los parques temáticos.
Florida es uno de los destinos favoritos de los viajeros para conocer Estados Unidos. Su popularidad se debe a que ofrece una gran diversidad de actividades, desde parques temáticos mundialmente reconocidos hasta playas encantadoras y restaurantes de alto nivel.
Verónica Croes, escritora colaboradora de Business Insider y residente por más de 20 años en el ‘estado del Sol’, compartió sus siete lugares favoritos de Florida, asegurando que “Florida es mucho más que parques temáticos y playas de arena”. Para ella, estos son sitios que ningún visitante debería perderse.
St. Augustine
Fundada por europeos, es conocida como la “ciudad más antigua de la nación”. Según Visit Florida, este lugar se distingue por su abundante flora y fauna, las cuales pueden apreciarse realizando actividades como paseos en bicicleta o deportes acuáticos sobre tablas y veleros. Además, su centro histórico y arquitectura colonial ofrecen una experiencia única.
Sanibel y Captiva Islands
Ubicadas a unos cinco kilómetros de Fort Myers, en el Golfo de México, estas islas son famosas por la recolección de conchas. Captiva destaca por su tranquilidad, playas de arena blanca y aguas turquesa, perfectas para el descanso.
Lo más leído
Sanibel, en cambio, es ideal para quienes buscan actividades, encanta con sus atardeceres inolvidables, un faro marítimo, complejos turísticos y rutas para bicicleta o kayak. Croes recomienda visitar el Refugio Nacional de Vida Silvestre JN “Ding” Darling para observar fauna terrestre, marina y aves.
Key West
Es la ciudad más al sur del país y un paraíso para los deportes acuáticos. También es conocida por su vida nocturna vibrante, sus playas paradisíacas y su arquitectura histórica. Perfecta para vacaciones en pareja o con amigos.
Mount Dora
A poco más de 30 minutos de Orlando, esta localidad invita a la relajación en medio de parques y espacios al aire libre. Es famosa por sus festivales de clase mundial, tres de los cuales figuran entre los 50 mejores del planeta, según La Nación.
La Costa Esmeralda
Esta zona costera recibe su nombre por el tono verde intenso de sus aguas y su arena blanca y suave. Es un destino ideal para quienes buscan paisajes de ensueño y tranquilidad junto al mar.
Miami
Aunque famosa por su vida nocturna, Croes asegura que esta ciudad de gran importancia para el Estado es mucho más. Recomienda explorar los coloridos murales de Wynwood Walls, sumergirse en la cultura cubana de Little Havana y admirar la arquitectura Art Decó de South Beach.
Orlando
Reconocida a nivel mundial por sus parques temáticos como Disney World, Universal y SeaWorld, también ofrece experiencias diferentes como: paseos en bote cisne por el Lago Eola o recorridos en kayak en las aguas cristalinas del Parque Estatal Wekiwa Springs.
Estos siete destinos demuestran que Florida es un estado con una oferta turística que combina naturaleza, historia, cultura y diversión para todo tipo de viajeros.