¿Cuándo bajarán las temperaturas en EE. UU.? Este día se podrá volver a respirar frío en Florida

Florida es uno de los territorios con temperaturas más elevadas en ciertas épocas del año en todo Estados Unidos. El verano se extiende desde mayo hasta septiembre, abarcando una buena parte del calendario. Sin embargo, los meses más calurosos son julio y agosto.

En los últimos días, gran parte del estado ha superado los 86 °F (30 °C), como el miércoles 6 de agosto, cuando el termómetro alcanzó un pico de 91 °F (33 °C). Esta situación ha generado alarma en la comunidad y ha motivado constantes alertas del Servicio Meteorológico Nacional en Miami.

Según reportó El Nuevo Herald, durante varios días de esta semana el índice de calor ha alcanzado los 105 °F (40,5 °C), una cifra preocupante que refleja el impacto de las altas temperaturas combinadas con la humedad.

La ola de calor se ha concentrado especialmente en los condados de Miami-Dade y Broward, donde la sensación térmica llegó a estar entre los 105 °F y los 108 °F (entre 40,5 °C y 42,2 °C).

Esta situación se presentó entre las 11 de la mañana y las 7 de la noche, las horas de mayor radiación solar. Mientras tanto, la temperatura del aire se mantuvo cercana a los 90 °F (32,2 °C).

Es de vital importancia no dejar ni mascotas ni niños en un auto con las ventanas cerradas por las altas temperaturas. | Foto: 4Patas.com.co

El pasado martes 5 de agosto, el índice de calor alcanzó los 106 °F (41,1 °C), igualando un récord histórico para esa fecha en ambos condados. Según CBS News Miami, la jornada más calurosa jamás registrada en la capital del estado fue el 9 de agosto de 2023, cuando la temperatura llegó a los 114 °F (45,5 °C). Esta cifra fue confirmada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y por el investigador Bryan McNoldy, de la Escuela Rosenstiel de la Universidad de Miami.

A pesar del calor persistente y la ausencia de lluvias, se prevé un breve alivio en los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional informó que hay una probabilidad de entre el 60 % y 70 % de lluvias y tormentas en Fort Lauderdale para el próximo jueves 7 y viernes 8 de agosto. Esta posibilidad aumentará a un 80 % el sábado 9 de agosto, lo cual podría disminuir temporalmente las temperaturas extremas.

En Miami, la probabilidad de lluvias también es del 80 %, pero para el próximo jueves 7 de agosto, la probabilidad se extenderá hasta el siguiente sábado 9 de agosto, bajando al 60 % el domingo y lunes, 10 y 11 de agosto.

Las tormentas se esperan principalmente en horas de la tarde, después de las dos de la tarde, aunque no se descartan en otros momentos del día. La menor probabilidad de lluvia se concentra en las noches.