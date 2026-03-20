Servicio Meteorológico de EE.  UU. lanza advertencia para este fin de semana a los habitantes del suroeste del país

Una inusual advertencia emitida por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (National Weather Service, NWS) ha generado sorpresa, al recomendar a personas en el suroeste del país que no consuman café ni otras bebidas con cafeína.

El calor extremo está expandiendo una amenaza invisible: las bacterias carnívoras ya no respetan fronteras en Estados Unidos

Esta indicación no surge de una nueva evidencia médica sobre el café, sino del contexto climático extremo que enfrenta la región.

El NWS activó alertas de calor extremo en estados como Nevada, Arizona y California debido a temperaturas que han superado los 38 °C (100 °F) en pleno mes de marzo.

Las condiciones están relacionadas con un “domo de calor” persistente detectado por el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, un evento que eleva significativamente los riesgos para la salud pública.

Millones de estadounidenses reciben recomendaciones para evitar el café mientras enfrentan una ola de calor histórica. Foto: Getty Images

Ola de calor en EE. UU.: precaución con el consumo de café

El NWS incluyó entre las indicaciones para la población en riesgo que evite bebidas que puedan favorecer la pérdida de líquidos, como aquellas con cafeína y alcohol.

En cambio, recomienda priorizar agua y bebidas con electrolitos, para mantener un equilibrio hídrico en un clima extremadamente caluroso.

La cafeína es un diurético suave, lo que significa que puede aumentar la producción de orina y, en un contexto donde el cuerpo ya pierde líquidos rápidamente por el calor.

Potencialmente, puede contribuir a la deshidratación si no se compensa con una adecuada ingesta de agua.

Este efecto, aunque leve en condiciones normales, puede tener mayor impacto cuando las temperaturas elevadas fuerzan al organismo a trabajar más para regular su temperatura.

El calor intenso pone en riesgo a grupos vulnerables como personas mayores, niños y quienes no tienen acceso a aire acondicionado.

Puede desencadenar agotamiento por calor, golpes de calor y deshidratación severa si no se toman medidas preventivas.

Los síntomas iniciales incluyen debilidad, confusión, náuseas y dolor de cabeza, y requieren atención médica inmediata si progresan.

Para combatir esto, las autoridades han recomendado permanecer en lugares frescos, limitar la exposición al sol durante las horas más calurosas y mantener una hidratación constante.

La recomendación de no tomar café en partes del suroeste de EE. UU. es una medida preventiva temporal dictada por un fenómeno climático extraordinariamente extremo.

En este caso, priorizar la hidratación con agua y electrolitos, y evitar bebidas que puedan exacerbar la pérdida de líquidos como café o alcohol, es una estrategia diseñada para proteger la salud en un escenario de calor inusual.