Pronóstico del clima en el sur de Florida este fin de semana, del 9 al 10 de agosto

El clima para Miami y varias zonas del sur de Florida reporta un fin de semana con humedad, lluvioso y con riesgo de formación de tormentas, ante la llegada de la temporada de huracanes.

Las tormentas tendrían tendencia a formarse en horas de la tarde, con novedades lluviosas desde el viernes, informa reporte de clima de Telemundo.

Habrá un 60% de probabilidad de este fenómeno durante el fin de semana, con una máxima en la temperatura de 33° C, lo que disminuye las posibilidades de declarar una alerta de calor.

Las lluvias estarán presentes en el estado del Atlántico | Foto: The Weather Channel

Habrá nubosidad, por lo que el índice de rayos ultravioleta tendrá número moderado, así que no habrá riesgos para la salud en este rubro.

Zonas donde se pueden desarrollar ciclones

Se reporta una honda tropical que viene de las costas de África, lo que favorece la formación de ciclones. Aun así, por ahora no hay mucha probabilidad de que toque tierra, ya que está en la mitad del Atlántico.

Al sureste de las costas de las Carolinas, donde hay un sistema de bajas presiones en aguas del Atlántico. Sin embargo, solo hay 30% de probabilidad de que toque suelo estadounidense.

La calidad del aire será normal, y es posible que haya vientos fuertes. Se recomienda salir de casa preparado para la lluvia.

Atienda llamados de las autoridades oficiales y agencias climáticas ante posibles emergencias por la llegada de tormentas intempestivas.