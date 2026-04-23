El terrible hallazgo en el celular del famoso rapero estadounidense D4vd: “Una cantidad significativa de pornografía infantil”

El cantante estadounidense de R&B D4vd es sospechoso de haber asesinado a una adolescente cuyo cuerpo en descomposición fue hallado en su automóvil. Además, en su teléfono fueron encontradas imágenes de abuso sexual de menores, según reveló el jueves la fiscalía de Los Ángeles.

El artista, de 21 años y cuyo nombre real es David Anthony Burke, podría enfrentar hasta la pena de muerte por el asesinato de Celeste Rivas, de 14 años.

De acuerdo con la acusación, el cantante habría matado y descuartizado a la menor, para luego guardar sus restos en bolsas que dejó en el maletero de su Tesla. El vehículo fue encontrado abandonado en las colinas de Hollywood.

D4vd fue detenido la semana pasada tras siete meses de investigación. El intérprete se declaró no culpable y compareció el jueves ante un tribunal de Los Ángeles, donde fue acusado formalmente por el asesinato de la menor.

El rapero se hizo viral por una canción en TikTok. Foto: AFP

Durante la audiencia preliminar, la fiscal Beth Silverman aseguró que el registro del iPhone del artista reveló “una cantidad significativa de pornografía infantil”.

La fiscalía no precisó si dicho contenido correspondía a fotografías o videos de la víctima. A la salida de la audiencia, la defensa de D4vd decidió no hacer comentarios.

El cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado desmembrado y en avanzado estado de descomposición el pasado 8 de septiembre.

¿Quién era Celeste Rivas?, la adolescente que desapareció hace un año y fue encontrada muerta en el Tesla del cantante D4vd

La menor había sido reportada como desaparecida cuando tenía 13 años en el condado de Riverside, en el sureste de Los Ángeles. Durante ese periodo, el artista se encontraba en la etapa final de una gira mundial, que fue interrumpida abruptamente tras conocerse el caso.

Según la acusación, D4vd habría asesinado a la joven porque ella amenazaba con revelar sus relaciones sexuales, lo que podría haber afectado su carrera musical.

El artista fue detenido el jueves de la semana pasada. Foto: AP

Este crimen ha causado conmoción en Estados Unidos, en parte por la aparente coincidencia con la temática de algunas de sus canciones. El cantante había alcanzado cierta fama en 2022, cuando su tema “Romantic Homicide” se volvió viral en TikTok.

El miércoles se dieron a conocer los resultados de la autopsia de la adolescente.

Los servicios forenses de Los Ángeles concluyeron que se trató de un homicidio causado por “múltiples heridas penetrantes”, sin que se especificara el origen de las lesiones.

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La familia de la joven “está absolutamente devastada por las conclusiones contenidas en el informe del médico forense sobre la horrible y atroz muerte de su querida hija”, manifestaron en un comunicado, en el que pidieron a la prensa que “respete su intimidad”.

Por ahora, el cantante permanece detenido.

*Con información de AFP.