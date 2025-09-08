Suscribirse

Según experto, esta es la mejor playa de Florida; no es Siesta Beach

Este lugar destaca por su arena blanca y fina, agua cristalina y tranquila, lo que la convierte en un destino ideal para turistas.

Redacción Turismo
8 de septiembre de 2025, 10:52 p. m.
Vista aérea del paisaje urbano de South Beach Miami Florida con edificios a lo largo de la playa en un hermoso día soleado, gente en la playa y el océano
Vista aérea del paisaje urbano de South Beach, Miami, Florida | Foto: Getty Images

Desde hace varios años, Florida, Estados Unidos, se ha consolidado como uno de los destinos predilectos para latinos, sobre todos para colombianos, que están en busca de nuevas aventuras en suelo norteamericano.

En ese contexto, la playa de Siesta Beach suele atraer muchos turistas, quienes quieren explorar la belleza natural de este lugar. No obstante, un experto reveló que existe otra playa en Florida la cuál es mucho mejor, esto gracias a su arena y agua cristalina, esto lo convierte en un lugar mágico y hermoso.

Macroalgas que van invadiendo las playas de Florida
La playa de Siesta Beach suele atraer muchos turistas, quienes quieren explorar la belleza natural de este lugar | Foto: Getty Images

De acuerdo a la información compartida por Stephen Leatherman, director del Laboratorio de Investigación Costera de la Universidad Internacional de Florida, conocido también como “Dr. Beach”, la mejor playa de Florida es la que se encuentra en el Parque Estatal Delnor-Wiggins Pass, ubicada en Naples.

Según el experto, este lugar destaca por su arena blanca y fina, agua cristalina y tranquila, lo que la convierte en un destino ideal para que las visiten tanto familias como personas que buscan un poco de relajación bajo el sol.

Asimismo, el interior de este parque natural ofrece senderos y zonas de picnic, estos beneficios hacen que la visita sea cómoda y completa.

Contexto: Tres parques temáticos infantiles del mundo que ofrecen experiencias de cuento de hadas

Un paraíso natural: así es la mejor playa de Florida, según experto

Stephen Leatherman indicó que los turistas y locales pueden disfrutar de un ambiente tranquilo, lejos del bullicio de algunas playas que pueden ser más comerciales y están más concurridas de visitantes.

Por su parte, Florida State Parks destacó que el Parque Estatal Delnor Wiggins Pass cuenta con una de las playas más prístinas del mundo, un lugar perfecto para disfrutar del sol, practicar paddleboard, observar aves y dar paseos por la costa mientras se admira el atardecer.

Esta playa se ubica junto a un fuerte histórico del siglo XIX, y mezcla el valor cultural con el placer de la costa.
Este lugar destaca por su arena blanca y fina, una agua cristalina y tranquila, lo que la convierte en un destino ideal para turistas | Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual manera, los turistas podrán usar áreas designadas para pescar, explorar santuarios del río Cocohatchee y acceder a embarcaciones.

Por último, Florida State Parks manifestó que este parque proporciona sillas de ruedas de playa, cuenta con acceso diario mediante pase en línea y es un destino seguro y natural donde se combina la recreación, contacto con la fauna y conservación ambiental en un espacio que parece un paraíso.

