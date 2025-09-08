Desde hace varios años, Florida, Estados Unidos, se ha consolidado como uno de los destinos predilectos para latinos, sobre todos para colombianos, que están en busca de nuevas aventuras en suelo norteamericano.

En ese contexto, la playa de Siesta Beach suele atraer muchos turistas, quienes quieren explorar la belleza natural de este lugar. No obstante, un experto reveló que existe otra playa en Florida la cuál es mucho mejor, esto gracias a su arena y agua cristalina, esto lo convierte en un lugar mágico y hermoso.

La playa de Siesta Beach suele atraer muchos turistas, quienes quieren explorar la belleza natural de este lugar | Foto: Getty Images

De acuerdo a la información compartida por Stephen Leatherman, director del Laboratorio de Investigación Costera de la Universidad Internacional de Florida, conocido también como “Dr. Beach”, la mejor playa de Florida es la que se encuentra en el Parque Estatal Delnor-Wiggins Pass, ubicada en Naples.

Según el experto, este lugar destaca por su arena blanca y fina, agua cristalina y tranquila, lo que la convierte en un destino ideal para que las visiten tanto familias como personas que buscan un poco de relajación bajo el sol.

Asimismo, el interior de este parque natural ofrece senderos y zonas de picnic, estos beneficios hacen que la visita sea cómoda y completa.

Un paraíso natural: así es la mejor playa de Florida, según experto

Stephen Leatherman indicó que los turistas y locales pueden disfrutar de un ambiente tranquilo, lejos del bullicio de algunas playas que pueden ser más comerciales y están más concurridas de visitantes.

Por su parte, Florida State Parks destacó que el Parque Estatal Delnor Wiggins Pass cuenta con una de las playas más prístinas del mundo, un lugar perfecto para disfrutar del sol, practicar paddleboard, observar aves y dar paseos por la costa mientras se admira el atardecer.

Este lugar destaca por su arena blanca y fina, una agua cristalina y tranquila, lo que la convierte en un destino ideal para turistas | Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual manera, los turistas podrán usar áreas designadas para pescar, explorar santuarios del río Cocohatchee y acceder a embarcaciones.