Suscribirse

Turismo

El paseo poco conocido en Nueva York por menos de 5 dólares; ideal para recorrer lugares icónicos de la Gran Manzana

Visitar la gran manzana es sumergirse en una metrópoli con rascacielos icónicos, barrios llenos de historia y una energía cultural única.

Redacción Turismo
6 de septiembre de 2025, 1:09 a. m.
EE.UU.
Imagen del centro de Manhattan. | Foto: Getty Images

Un viaje que toda persona debe hacer, aunque sea una vez en la vida, es la visita a Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Visitar la gran manzana, como se le conoce a esta mítica ciudad, es sumergirse en una metrópoli con rascacielos icónicos, barrios llenos de historia y una energía cultural única que atrae a millones de turistas todos los años.

Contexto: Tips sencillos para viajar por Europa por primera vez y tener el viaje de sus sueños

En medio de esta gigantesca ciudad existe un paseo secreto que muy pocos conocen, pero el cual es ideal para hacer. Esta es otra forma de recorrer las calles icónicas de Nueva York.

EE.UU.
Visitar la gran manzana, como se le conoce a esta mítica ciudad, es sumergirse en una metrópoli con rascacielos icónicos, barrios llenos de historia y una energía cultural única. | Foto: Getty Images

Se trata el NYC Ferry, una red pública de rutas de ferry de Nueva York, que permite recorrer la Gran Manzana sin gastar un dineral. Un tiquete para acceder a este medio de transporte cuesta menos de 5 dólares. Este ferry, que se desplaza por el East River y el río Hudson, les da la posibilidad a los turistas de conocer cuatro de los cinco distritos de la localidad

En el sitio web oficial de la empresa encargada de prestar este servicio, detalla que cada ruta cubre distintos lugares de Nueva York, conectando barrios residenciales y comerciales con los puntos más emblemáticos de Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx. Además, desde el portal turístico Get Your Guide, destacan este tipo de experiencia, dado que es una forma muy económica de recorrer lugares icónicos de esta ciudad, y lo mejor de todo, sin complicaciones.

Contexto: Estos son los 10 rascacielos más fotografiados durante 2025

En la actualidad, existen seis líneas del NYC Ferry que los viajeros y locales pueden tomar para descubrir lo mejor de esta localidad, que está conformada por East River, Astoria, South Brooklyn, Soundview, Rockaway y St. George.

Este es el valor de los boletos para montar en el ferry para recorrer Nueva York

Según la información compartida en el sitio oficial de la empresa, hay distintas opciones de tickets disponibles para recorrer la Gran Manzana a través del NYC Ferry. Estas son las opciones.

hay distintas opciones de tickets disponibles para recorrer la Gran Manzana a través del NYC Ferry. | Foto: istock
  • US $4.50: este es el boleto clásico que sirve solo para un pasaje de ida.
  • US $29: este es un pase que permite realizar 10 viajes.
  • US $1.45: exclusivo para adultos mayores, personas con discapacidades, estudiantes de secundaria o aquellos que sean beneficiarios del programa Fair Fares NYC.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Misterioso animal captado en Florida desconcierta a expertos: “No sabemos de qué especie se trata”

2. Daniela Ospina, ex de James Rodríguez, lanzó duro comentario tras clasificación de Colombia en el Mundial 2026; anticipó cambios

3. Cali se recupera poco a poco del atentado con carro bomba que dejó siete muertos: “Garantizaremos la seguridad”

4. Maratón de Medellín: estos son los corredores de élite que le pondrán picante este domingo a la carrera atlética

5. Escupitajo le salió caro a Luis Suárez en Leagues Cup: sanción es oficial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nueva Yorkturismopaseo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.