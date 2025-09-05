Tips sencillos para viajar por Europa por primera vez y tener el viaje de sus sueños

Viajar a Europa es una experiencia inolvidable, y lo mejor es que no se necesita de todo un año para conocer este continente. Solo basta con una semana en este lugar para visitar sus mejores atractivos.

Hay muchos lugares fantásticos los cuales se pueden visitar en el viejo continente, ya que tiene variedad de países y culturas para explorar sin tener que gastar mucho tiempo entre ciudad y ciudad.

El primer consejo de los expertos es hacer un presupuesto del viaje. | Foto: Anadolu via Getty Images

De acuerdo al sitio web Mochileros, "Hacer un viaje a Europa puede parecer un poco difícil si nunca has ido, es por eso que queremos mostrarte algunas cosas que debes sabes antes de visitar Europa para que puedas disfrutar al máximo de tu próxima visita".

Estos son algunos tips mencionados por el portal especializado en viajes y turismo

Hacer un presupuesto para el viaje

El primer consejo de Mochileros es hacer un presupuesto del viaje. “Antes de comprar tus vuelos a Europa, espera un momento y ponte a pensar como un adulto responsable y crear un plan de presupuesto para tu viaje a Europa. Toma en cuenta que debe ser seguro y realista y que sea algo que puedes pagar ahora”.

¿Cuánto cuesta ir a Europa?

La respuesta a esta pregunta depende de cuántas personas están en el plan, el estilo de viaje que prefiere y cuánto presupuesto está dispuesto a destinar. Un viaje a Europa puede salir económico, siempre y cuando se planee de forma estratégica.

“Esta respuesta depende de cuántas personas están en tu plan, que tipo de estilo de viaje te gusta y cuánto presupuesto estás dispuesto a dar. Puedes viajar a Europa de forma económica si lo haces de forma estratégica”, indicó Mochileros.

Para el portal, la forma más barata de viajar a Europa es planear con anticipación y comprar ya estando allá para buscar mejores precios en hospedaje, transporte y recreación.

Ahorrar para el viaje

Una vez se tiene el presupuesto establecido para el viaje, es necesario empezar a ahorrar dinero para concretarlo. “De esta forma previenes no generar una deuda enorme que quizás te sea muy difícil de pagar. Las tarjetas de crédito definitivamente son de ayuda y también puedes ganar puntos con ellas, pero debes estar seguro de tenerlas al corriente”, añadió Mochileros.

Revisar los requerimientos para la Visa

La mayoría de los países cuentan con la posibilidad de visitar Europa y quedarse por más de 90 días, pero si el plan es quedarse por más tiempo, lo ideal es revisar lo que se necesita para viajar.

Para comprar los vuelos se puede revisar en diferentes aplicaciones que ayudan a buscar opciones económicas. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Comprar los vuelos lo más pronto posible

Para comprar los vuelos se puede revisar en diferentes aplicaciones que ayudan a buscar opciones económicas.

Conocer a detalle el destino a visitar