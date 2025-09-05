Suscribirse

Turismo

Tips sencillos para viajar por Europa por primera vez y tener el viaje de sus sueños

El primer consejo de los expertos es hacer un presupuesto del viaje.

Redacción Turismo
5 de septiembre de 2025, 10:12 p. m.
Una vista del horizonte de Londres mirando hacia el oeste, incluida la Catedral de San Pablo, desde Horizon 22, la plataforma de observación gratuita más alta de Londres.
Tips sencillos para viajar por Europa por primera vez y tener el viaje de sus sueños | Foto: PA Images via Getty Images

Viajar a Europa es una experiencia inolvidable, y lo mejor es que no se necesita de todo un año para conocer este continente. Solo basta con una semana en este lugar para visitar sus mejores atractivos.

Hay muchos lugares fantásticos los cuales se pueden visitar en el viejo continente, ya que tiene variedad de países y culturas para explorar sin tener que gastar mucho tiempo entre ciudad y ciudad.

Una vista desde el Puente de Carlos sobre el río Moldava, uno de los símbolos de Praga, República Checa el 14 de enero de 2024. El puente, que se completó en 1402 bajo los auspicios del rey Carlos IV, conecta el "casco antiguo" con la zona de "Mala Strana", donde se encuentra el recinto del Castillo de Praga, uno de los lugares más famosos de la ciudad.
El primer consejo de los expertos es hacer un presupuesto del viaje. | Foto: Anadolu via Getty Images

De acuerdo al sitio web Mochileros, "Hacer un viaje a Europa puede parecer un poco difícil si nunca has ido, es por eso que queremos mostrarte algunas cosas que debes sabes antes de visitar Europa para que puedas disfrutar al máximo de tu próxima visita".

Estos son algunos tips mencionados por el portal especializado en viajes y turismo

Hacer un presupuesto para el viaje

El primer consejo de Mochileros es hacer un presupuesto del viaje. “Antes de comprar tus vuelos a Europa, espera un momento y ponte a pensar como un adulto responsable y crear un plan de presupuesto para tu viaje a Europa. Toma en cuenta que debe ser seguro y realista y que sea algo que puedes pagar ahora”.

Contexto: Consejos para su próximo viaje: así es posible empacar un sombrero sin maltratarlo en el equipaje

¿Cuánto cuesta ir a Europa?

La respuesta a esta pregunta depende de cuántas personas están en el plan, el estilo de viaje que prefiere y cuánto presupuesto está dispuesto a destinar. Un viaje a Europa puede salir económico, siempre y cuando se planee de forma estratégica.

“Esta respuesta depende de cuántas personas están en tu plan, que tipo de estilo de viaje te gusta y cuánto presupuesto estás dispuesto a dar. Puedes viajar a Europa de forma económica si lo haces de forma estratégica”, indicó Mochileros.

Para el portal, la forma más barata de viajar a Europa es planear con anticipación y comprar ya estando allá para buscar mejores precios en hospedaje, transporte y recreación.

Ahorrar para el viaje

Una vez se tiene el presupuesto establecido para el viaje, es necesario empezar a ahorrar dinero para concretarlo. “De esta forma previenes no generar una deuda enorme que quizás te sea muy difícil de pagar. Las tarjetas de crédito definitivamente son de ayuda y también puedes ganar puntos con ellas, pero debes estar seguro de tenerlas al corriente”, añadió Mochileros.

Contexto: Estos son los 10 rascacielos más fotografiados durante 2025

Revisar los requerimientos para la Visa

La mayoría de los países cuentan con la posibilidad de visitar Europa y quedarse por más de 90 días, pero si el plan es quedarse por más tiempo, lo ideal es revisar lo que se necesita para viajar.

Las parejas hacen este tipo de viajes donde pueden conocer más lugares en poco tiempo
Para comprar los vuelos se puede revisar en diferentes aplicaciones que ayudan a buscar opciones económicas. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Comprar los vuelos lo más pronto posible

Para comprar los vuelos se puede revisar en diferentes aplicaciones que ayudan a buscar opciones económicas.

Conocer a detalle el destino a visitar

El último consejo de este portal es conocer muy bien el destino a visitar. “Es importante que busques artículos y mucha información que leer al respecto. No necesariamente deben ser guías, aunque son muy buena opción”, finalizó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump amenaza a la Unión Europea por haber impuesto una multa a la empresa Google: “El contribuyente estadounidense no lo tolerará”

2. La inesperada promesa de Yeison Jiménez a Dayro Moreno, jugador de la Selección, si hacía gol en el partido contra Bolivia

3. Tome una vía alterna: esta es la importante carretera de Texas que cerrará por unos días

4. Estos son los dos pilotos venezolanos acusados de sobrevolar buques de EE. UU.

5. “Chao”: Federico Gutiérrez reiteró que sí viajará a Washington y se despidió de Petro a pesar de la fuerte advertencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Europaviajarturismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.