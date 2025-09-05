Turismo
Consejos para su próximo viaje: así es posible empacar un sombrero sin maltratarlo en el equipaje
En redes sociales se ha vuelto tendencia un truco que resulta práctico y efectivo, sin necesidad de dejar otras prendas o elementos indispensables.
El sombrero es uno de esos artículos que, dependiendo el destino, no puede faltar en el equipaje. Cuando se trata de hacer planes en lugares de clima cálido, en la playa o para realizar actividades como senderismo, es perfecto para protegerse del sol y darle un toque auténtico al outfit del viajero.
Sin embargo, a la hora de empacarlo en el equipaje o maleta de viaje, muchos se encuentran con el reto de evitar maltratarlo, especialmente cuando son de ala ancha o con forma delicada y que, como consecuencia, llegue deforme al destino.
Para que esto no suceda, en redes sociales se ha vuelto tendencia un truco que resulta práctico y efectivo, sin necesidad de dejar otras prendas o elementos indispensables. Además, funciona muy bien para llevar no solo un sombrero, sino dos o tres, para variar un poco en las diferentes actividades que se lleven a cabo.
En caso de llevar más de un sombrero, el tip consiste apilar todos los que desea llevar. Luego, enrollar algunas prendas de vestir para rellenar la copa o corona en su interior, tratando de tomar la forma del mismo para evitar afectarla durante el viaje.
Por último, se le debe dar la vuelta y continuar empacando a su alrededor otras prendas u elementos necesarios para esta nueva aventura, enfocándose siempre en mantener su forma intacta.
@nattiruedac
💡Tip para empacar tus sombreros👒 😅De esta forma no volverán a llegar cómo un acordeón cuando desempaques tu maleta de viaje 🧳 #Viajes #Equipaje #empacar #travelhacks #travelhack #maletas #maletadeviaje #sombreros #viajeros #tipdeviaje #tipviajero #travel #tiktoktravel♬ Paradise - Bazzi
Otros consejos para empacar un sombrero sin maltratarlo
También es posible utilizar una caja o un tubo para sombreros, un elemento diseñado especialmente para llevar a todas partes este tipo de accesorio. Sin embargo, para aprovechar el espacio, se aconseja rellenar con ropa suave. Este método protege el sombrero de golpes y aplastamientos.
Un clip para sombrero de viaje puede ser otra excelente opción. Se trata de un dispositivo que se engancha al sombrero y permite sujetarlo al equipaje o mochila de manera práctica y sencilla, sin necesidad de almacenarlo en una caja o funda.
Este truco también funciona para llevarlo fácilmente a cualquier lugar, convirtiéndose en una solución perfecta para cualquier tipo de viajero.
El último tip requiere aplicar la técnica de enrollar y rellenar, muy útil cuando se trata de sombreros flexibles, como los de tela. Vale mencionar que lo mejor es rellenar con prendas ligeras, como ropa interior o bufandas para mantener su forma y protegerlo de cualquier arruga.
Lo mejor de este último truco y el que se tomó las plataformas digitales es que también son especialmente útiles para maximizar el espacio del equipaje.
Ahora que ya sabe cómo empacar el sombrero en la maleta sin que se maltrate, evite llevarlo puesto hasta el aeropuerto o en la mano, esto ayudará a que se movilice con mayor comodidad a todas partes.