Una forma de turismo que atrae cada vez más adeptos es el de visitar grandes ciudades para conocer los rascacielos más hermosos del mundo.

En ese orden de ideas, la plataforma TUI Musement, especialistas en tours y actividades, realizó un estudio en el que estableció cuáles son los rascacielos más fotografiados en este 2025. Esta plataforma analizó los edificios más populares en redes sociales y cómo ha evolucionado su visibilidad entre 2022 y 2025. El estudio reveló que el Burj Khalifa en Dubái, volvió a encabezar el ranking mundial de rascacielos más mencionados en Instagram, acumulando más de 8,7 millones de publicaciones.

Estados Unidos cuenta con algunos de los mejores rascacielos del mundo. | Foto: Getty Images

El segundo lugar fue para el mítico Empire State Building de Nueva York. Este icónico rascacielos ha sido escenario de diversas películas y series, lo que ha fortalecido su atractivo. Desde su observatorio al aire libre, los turistas pueden disfrutar de una vista panorámica de esta ciudad y apreciar el Puente de Brooklyn, Central Park y la Estatua de la Libertad.

El cuarto lugar se lo llevó el One World Trade Center, también en Nueva York. Este edificio, el más alto del hemisferio occidental, fue inaugurado en 2014. La plataforma de observación ofrece vistas espectaculares.

La quinta posición es para la Torre Willis, ubicada en la ciudad de Chicago. Este edificio fue el más alto del mundo entre 1973 y 1998, ha logrado mantener la popularidad gracias al mirador Skydeck, ubicado en el piso 103, y especialmente a The Ledge, una serie de balcones con suelo de vidrio suspendidos en el aire, ideales para capturar fotografías impresionantes.

Nueva York cuenta con grandes edificios visitados por miles de turistas. | Foto: Getty Images

Listado completo de los rascacielos más fotografiados del mundo