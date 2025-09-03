Suscribirse

Estos son los 10 rascacielos más fotografiados durante 2025

El primer lugar de este listado fue para el Burj Khalifa, en Dubái.

Redacción Turismo
4 de septiembre de 2025, 2:53 a. m.
Vista aérea del distrito financiero de Manhattan con los rascacielos One World Trade Center, Nueva York, EE. UU. | Foto: Getty Images

Una forma de turismo que atrae cada vez más adeptos es el de visitar grandes ciudades para conocer los rascacielos más hermosos del mundo.

En ese orden de ideas, la plataforma TUI Musement, especialistas en tours y actividades, realizó un estudio en el que estableció cuáles son los rascacielos más fotografiados en este 2025. Esta plataforma analizó los edificios más populares en redes sociales y cómo ha evolucionado su visibilidad entre 2022 y 2025. El estudio reveló que el Burj Khalifa en Dubái, volvió a encabezar el ranking mundial de rascacielos más mencionados en Instagram, acumulando más de 8,7 millones de publicaciones.

Amanecer en la ciudad de Nueva York
Estados Unidos cuenta con algunos de los mejores rascacielos del mundo. | Foto: Getty Images

El segundo lugar fue para el mítico Empire State Building de Nueva York. Este icónico rascacielos ha sido escenario de diversas películas y series, lo que ha fortalecido su atractivo. Desde su observatorio al aire libre, los turistas pueden disfrutar de una vista panorámica de esta ciudad y apreciar el Puente de Brooklyn, Central Park y la Estatua de la Libertad.

El cuarto lugar se lo llevó el One World Trade Center, también en Nueva York. Este edificio, el más alto del hemisferio occidental, fue inaugurado en 2014. La plataforma de observación ofrece vistas espectaculares.

La quinta posición es para la Torre Willis, ubicada en la ciudad de Chicago. Este edificio fue el más alto del mundo entre 1973 y 1998, ha logrado mantener la popularidad gracias al mirador Skydeck, ubicado en el piso 103, y especialmente a The Ledge, una serie de balcones con suelo de vidrio suspendidos en el aire, ideales para capturar fotografías impresionantes.

El horizonte de Manhattan, incluido One Vanderbilt, el segundo edificio de oficinas más alto de la ciudad de Nueva York, el Empire State Building y One World Trade Center el 05 de diciembre de 2022 en Nueva York
Nueva York cuenta con grandes edificios visitados por miles de turistas. | Foto: Getty Images

Listado completo de los rascacielos más fotografiados del mundo

  1. Burj Khalifa: más de 8’700.000 menciones (+38 por ciento vs 2022)
  2. Empire State Building: más de 4’500.000 menciones (+7 por ciento vs 2022)
  3. Taipéi 101: más de 913.000 menciones (+12 por ciento vs 2022)
  4. One World Trade Center: más de 833.000 menciones (+5 por ciento vs 2022)
  5. Torre Willis: más de 590.000 menciones (+5 por ciento vs 2022)
  6. Torres Petronas: más de 294.000 menciones (+33 por ciento vs 2022)
  7. One Vanderbilt: más de 171.000 menciones (+189 por ciento vs 2022)
  8. 30 Hudson Yards: más de 133.000 menciones (+80 por ciento vs 2022)
  9. Lotte World Tower: más de 120.000 menciones (+9 por ciento vs 2022)
  10. Torre de Shanghái: más de 114.000 menciones (+9 por ciento vs 2022)

