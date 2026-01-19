La impresionante montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra

Bajo la superficie del océano existen paisajes tan descomunales como desconocidos. Aunque el mar cubre gran parte del planeta, todavía guarda formaciones que apenas comienzan a salir a la luz.

En una reciente exploración internacional en el Pacífico sudoriental por parte del Schmidt Ocean Institute, lograron identificar una colosal montaña submarina cuya altura deja atrás incluso a las construcciones más altas creadas por el ser humano, revelando además un mundo vivo y sorprendente en las profundidades.

Un gigante oculto en las profundidades del Pacífico

El hallazgo se produjo durante una expedición de casi un mes en aguas internacionales, a más de mil kilómetros de la costa de Chile, en una región del fondo marino poco estudiada hasta ahora. Allí, los investigadores detectaron una enorme elevación que se levanta desde el lecho oceánico sin llegar a asomar a la superficie, formando parte de una extensa cadena de relieves submarinos del Pacífico.

Tras casi un mes de exploración, científicos localizaron una montaña submarina en una zona del océano poco estudiada. Foto: Instituto Océanico Schmidt/CNN

Con una altura que supera los 3.100 metros desde su base hasta la cima, esta montaña sumergida resulta más alta que el Burj Khalifa, el rascacielos más elevado del mundo, y también sobrepasa a montañas emblemáticas de la superficie terrestre. Aunque aún no cuenta con un nombre oficial, su tamaño y características la convirtieron de inmediato en un punto de gran interés para la comunidad científica.

Vida inesperada en una cima sumergida

Más allá de sus dimensiones, lo que realmente sorprendió a los investigadores fue la intensa actividad biológica que rodea a esta formación. Mediante el uso de un robot operado a distancia, se observaron extensos paisajes cubiertos de esponjas y corales antiguos, algunos con siglos de antigüedad, que prosperan en condiciones extremas.

Durante la misión también se exploraron otras elevaciones cercanas, ninguna de ellas protegida legalmente, pero todas repletas de vida.

En una de estas montañas, el equipo encontró un jardín de corales prácticamente intacto, con una extensión comparable a varias canchas deportivas, donde conviven peces, crustáceos y estrellas marinas de formas delicadas.

Entre los registros más llamativos figuran especies poco documentadas, como un pulpo conocido popularmente como “Casper”, observado por primera vez en esta zona del océano, y criaturas gelatinosas de aspecto inusual que rara vez han sido vistas en su entorno natural.

Entre los hallazgos aparecen criaturas marinas raramente documentadas en su hábitat natural. Foto: Instituto Océanico Schmidt/CNN

Estos descubrimientos refuerzan la idea de que las profundidades marinas siguen siendo uno de los grandes territorios inexplorados del planeta, con ecosistemas tan ricos como frágiles que apenas comienzan a ser comprendidos.