Este es el volcán de América Latina más cercano al Sol: supera al Everest

La ubicación de este volcán latinoamericano marca la diferencia; por ello, su pico representa el lugar más alejado del centro de la Tierra.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

7 de febrero de 2026, 6:47 p. m.
El volcán que está más cercano al sol se encuentra ubicado en un país latinoamericano.
El volcán que está más cercano al sol se encuentra ubicado en un país latinoamericano.

Cuando hablamos de alturas extremas, el nombre del Everest es casi automático. Pero en geografía no todo es lo que parece: hay una montaña en América Latina que, bajo una forma distinta de medir, queda más cerca del Sol que el coloso asiático.

Aunque el Everest sigue siendo la cumbre más alta del mundo sobre el nivel del mar, existe un criterio alternativo para evaluar cuán “alta” es una montaña en términos absolutos que cambia las reglas del juego.

El volcán Chimborazo en Ecuador tiene 6263 metros sobre el nivel del mar y está ubicado en la provincia de Chimborazo en la Sierra Sur de Ecuador.
El volcán Chimborazo en Ecuador tiene 6263 metros sobre el nivel del mar y está ubicado en la provincia de Chimborazo en la Sierra Sur de Ecuador.

El volcán Chimborazo, en Ecuador, es el lugar con la cima más lejana del centro de la Tierra, lo que lo convierte en el punto de la superficie terrestre más cercano al Sol. Esto se debe a la forma esferoide oblata de nuestro planeta: la Tierra es más ancha en el ecuador y más achatada en los polos, por lo que un pico situado en la línea ecuatorial “se eleva” más lejos del núcleo del planeta.

Aunque el Chimborazo solo alcanza unos 6.268 metros sobre el nivel del mar, su ubicación ecuatorial hace que su cima esté aproximadamente 2.080 metros más lejos del centro de la Tierra que la del Monte Everest, ubicado en Nepal. Esa ventaja geográfica lo coloca como el punto terrestre más cercano al Sol.

La distinción principal se basa en la diferencia entre la altitud relativa y la distancia al centro de la Tierra. El monte Everest destaca en el sistema del Himalaya por su elevación sobre el nivel del mar, pero su posición geográfica lo mantiene más próximo al eje de rotación terrestre. Por su parte, el Chimborazo se asienta en la sección más ancha del globo, lo que expande su radio desde el núcleo planetario. Así, el volcán ecuatoriano se convierte en el punto de la corteza con mayor radio terrestre, superando cualquier otro punto geográfico en el mundo.

La evacuación de excursionistas en el Everest
La montaña sudamericana se compara con el monte Everest

Este fenómeno ha fascinado tanto a científicos como a montañistas; es el caso del físico Derek van Westrum, quien estudió este fenómeno: mientras el Everest sigue dominando en altitud sobre el nivel del mar, el Chimborazo ofrece una perspectiva diferente sobre lo que significa “ser alto” en la Tierra, y reafirma que la geografía puede sorprender incluso cuando pensamos que ya entendemos sus récords.

Además, ese volcán ecuatorial es un ícono cultural en su región y un destino desafiante para escaladores que buscan no solo la altura, sino la singularidad de estar más cerca del Sol desde cualquier punto de la superficie terrestre.

