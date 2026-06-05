Contra todo pronóstico, hallan con vida a guía sherpa tras una semana desaparecido en el Everest

Un guía de montaña nepalí que desapareció durante seis días en el Everest y que muchos ya daban por muerto logró sobrevivir y regresar por sus propios medios hasta las cercanías del campamento base, informaron el jueves las autoridades.

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Dawa Sherpa, un experimentado alpinista de 57 años conocido como “Hillary” en honor al célebre escalador Edmund Hillary, se perdió la madrugada del 30 de mayo mientras descendía de la montaña más alta del mundo.

Un equipo nepalí encargado de trazar rutas y retirar desechos en el Everest lo encontró la mañana del jueves cerca del campamento base. “Se venía arrastrando”, relató a AFP Pemba Sherpa, de la empresa 8K Expeditions, que coordinó las labores de búsqueda.

Tras el hallazgo, un helicóptero trasladó a Dawa Sherpa a Katmandú, donde permanece hospitalizado. Los médicos informaron que sufre congelación en los dedos, una fractura de fémur y una severa deshidratación.

“Estamos tratando sus quemaduras por congelación, lesiones por frío, hidratación y traumatismos”, explicó Nishant Dhakal, médico de la unidad de cuidados intensivos del Hospital HAMS. Por su parte, el director del centro médico, Jyotindra Sharma, señaló que el montañista sobrevivió a “condiciones extremadamente difíciles” y que su estado se mantiene estable.

La noticia sorprendió a su familia. Su esposa, Damu Sherpa, contó a AFP que incluso habían comenzado una ceremonia religiosa para despedirlo. “Nos alegramos mucho al escuchar la noticia, habíamos perdido la esperanza”, dijo. “También comenzamos ayer la ‘puja’, las oraciones por los difuntos”.

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Su hija, Mendo Lhamu Sherpa, recordó que al principio no creyó la llamada que anunciaba el rescate. “Nos enviaron fotos para confirmarlo, y entonces sentí mucha alegría”, afirmó.

El escalador británico Chris Thrall, quien alcanzó la cumbre del Everest junto a Dawa Sherpa el 29 de mayo, relató que durante el descenso el guía decidió detenerse para descansar debido al peso de la carga que transportaba.

Dawa Sherpa recibe atención médica en Katmandú tras sufrir congelaciones, una fractura de fémur y una fuerte deshidratación. Foto: AFP

“Me di la vuelta y le dije: ‘Hillary, ¿estás bien, hermano?’. Él respondió: ‘Sí, sí, estoy bien, Chris, ¡por favor, sigue!’”, recordó.

Thrall continuó el descenso para asistir a un escalador polaco que enfrentaba graves dificultades tras quedarse sin oxígeno suplementario y sufrir congelaciones. “Lo que debería haber sido cinco días de subida y regreso nos llevó 11 días, así de difíciles eran las condiciones”, explicó.

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Los equipos de rescate buscaron al guía durante varios días, pero Dawa Sherpa logró descender por su cuenta hasta una zona donde finalmente lo encontraron.

Más de 1.000 montañistas alcanzaron la cima del Everest durante esta temporada, la más concurrida de la historia, según las autoridades nepalíes. Al menos cinco personas murieron durante las expediciones de este año.

*Con información de AFP.