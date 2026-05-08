Volcán Dukono 2026: video de la erupción que cobró la vida de turistas en una zona restringida

Tres excursionistas murieron este viernes 8 de mayo en la isla indonesia de Halmahera tras la erupción de un volcán que expulsó una enorme nube de ceniza, informaron las autoridades locales.

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Entre las víctimas hay dos ciudadanos de Singapur y un residente de la isla de Ternate, en el este de Indonesia, aseguró Erlichson Pasaribu, jefe de policía de la provincia de Halmahera del Norte, a la cadena Kompas TV.

Cuando ocurrió la erupción, 20 excursionistas recorrían las laderas del volcán. Nueve eran singapurenses y el resto, ciudadanos indonesios. “Los cuerpos de los fallecidos siguen en la montaña”, precisó.

Los equipos de rescate encontraron con vida a los otros 17 excursionistas, informó Iwan Ramdani, jefe de la agencia local de auxilio. Algunos presentaban heridas leves y fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento médico.

La policía llevó a la comisaría al guía del grupo y a uno de sus asistentes. Ambos podrían enfrentar cargos penales por conducir a los excursionistas hacia una zona restringida, añadió el jefe policial.

Las autoridades habían prohibido el acceso al área el mes pasado después de que los científicos detectaran un aumento de la actividad volcánica.

Erlichson explicó que los rescatistas enfrentaron dificultades para evacuar a las víctimas debido al terreno accidentado, ya que los vehículos solo pueden avanzar hasta un determinado punto de la montaña.

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“El resto del camino (las víctimas) deben ser transportadas en camilla. Y todavía se escuchan retumbos de la erupción. Eso frena nuestra evacuación”, dijo.

Por su parte, Lana Saria, directora de la Agencia Geológica del gobierno, indicó que la erupción registrada durante la madrugada estuvo acompañada de un “ruido atronador” y de una densa columna de humo que alcanzó unos 10 kilómetros de altura desde la cima del monte Mount Dukono.

La funcionaria advirtió que la nube de ceniza podría afectar a las comunidades cercanas al volcán.

Indonesia, un extenso archipiélago del sudeste asiático, registra constante actividad sísmica y volcánica debido a su ubicación sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, donde convergen varias placas tectónicas. El país alberga cerca de 130 volcanes activos.

Actualmente, el Dukono permanece en el tercer nivel de alerta dentro del sistema de vigilancia volcánica de Indonesia, compuesto por cuatro categorías.

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Desde diciembre, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos (PVMBG) recomendó a turistas y montañistas no acercarse a menos de cuatro kilómetros del cráter Malupang Warirang.

Erlichson aseguró que los excursionistas ignoraron las señales de advertencia instaladas en la entrada del sendero.

*Con información de AFP.