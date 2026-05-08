De turista a salvavidas: la historia del médico de EE. UU. atrapado en el crucero afectado por brote de hantavirus

Un brote de hantavirus mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales tras propagarse a bordo del crucero MV Hondius, que navega por el Atlántico con 146 personas entre pasajeros y tripulantes.

España detecta un posible caso de hantavirus fuera del crucero MV Hondius

Los casos detectados han obligado a aislar a varios pacientes dentro de la embarcación, donde el acceso a atención médica especializada es limitado.

En medio de la emergencia, el doctor Stephen Kornfeld se convirtió en una pieza clave para atender a los pacientes afectados. El médico, nacido en Oregón, había abordado el crucero semanas atrás sin imaginar que terminaría enfrentando un brote de un virus potencialmente mortal en altamar.

Kornfeld embarcó en el Hondius el mes pasado en el extremo sur de Argentina con la intención de hacer un viaje de exploración por zonas heladas del Atlántico sur y observar fauna salvaje como ballenas, delfines y pingüinos.

Stephen Kornfeld, médico estadounidense a bordo del crucero. Foto: Captura X @NahBabyNahNah

Sin embargo, el panorama cambió rápidamente cuando comenzaron a aparecer los primeros síntomas entre los pasajeros.

“De alguna manera, terminé desempeñando el papel de médico del barco”, declaró Kornfeld al medio estadounidense CNN desde la embarcación, que actualmente se dirige hacia Tenerife, en las Islas Canarias.

El médico contó que decidió ofrecer ayuda al personal sanitario del barco después de enterarse de que uno de los pasajeros había enfermado. El paciente, un hombre neerlandés de 70 años, murió a bordo del crucero el pasado 11 de abril.

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“En un lapso de 12 a 24 horas, quedó claro que había varias personas enfermas y que su estado de salud estaba empeorando”, declaró.

La esposa del hombre fallecido también comenzó a presentar síntomas. Según Kornfeld, sufría “mucha confusión y mucha debilidad”. La mujer fue evacuada del barco y trasladada a un hospital en Johannesburgo, donde murió mientras intentaba regresar a casa.

Se espera que los pasajeros desembarquen entre el domingo y el lunes en las islas Canarias. Foto: AP

Otros dos pacientes, incluido el médico del barco, “presentaban muchos síntomas virales comunes”, contó Kornfeld. “Mucha fiebre, fatiga, enrojecimiento facial, algunos problemas gastrointestinales y dificultad para respirar”.

“En ese momento, ninguno de los dos parecía estar gravemente enfermo. Pero el temor con el hantavirus es que se puede pasar de estar gravemente enfermo a estarlo en estado crítico muy rápidamente”, añadió.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado cinco casos confirmados de hantavirus relacionados con el crucero y sospecha que podrían aparecer nuevos contagios.

Aun así, la OMS aseguró que no prevé una situación comparable a la pandemia de covid-19 y reiteró que, hasta el momento, no existe evidencia de una transmisión masiva del virus entre personas.