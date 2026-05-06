Virólogo experto de la OPS explica qué es el hantavirus que dejó víctimas mortales en el crucero MV Hondius

Las alarmas internacionales se prendieron luego de que se detectara un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, una embarcación que salió desde Ushuaia, Argentina, y en la que ya se reportaron al menos tres muertes.

Hantavirus vs. covid-19: no hay señales de una nueva pandemia

Expertos a nivel mundial ya explican de qué se trata ante el temor natural de la ciudadanía que supone que el hantavirus signifique un ‘segundo covid-19′.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) -autoridad máxima de salud en Latinoamérica- reveló en qué consiste esta enfermedad, cómo se contagia, los síntomas y si tiene tratamiento en este momento.

“Los hantavirus son un grupo de virus que se transmiten principalmente de manera zoonótica, es decir, tienen un reservorio animal y, en este caso, algunas especies específicas de los roedores”, explicó Jairo Méndez Rico, virólogo experto de la OPS.

Es decir, esta enfermedad es causada por un grupo de virus que normalmente se transmiten a los humanos a través de roedores infectados. Méndez detalló que hay diferentes cepas a nivel mundial, las cuales ya son identificadas por la OMS.

“Existen algunos roedores (transmisores del virus) y algunos hantavirus que se consideran del ‘viejo mundo’ y están en Asia y Europa; mientras que los que están en las Américas se consideran del ‘nuevo mundo’”, apuntó el virólogo.

Así, asegurando que los casos reportados en el continente americano han estado en el cono sur, descartando las alarmas en Colombia y sus alrededores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó que la cepa encontrada en el crucero corresponde al virus Andes, una variante detectada principalmente en Argentina y Chile y considerada la única que ha mostrado transmisión entre personas en determinadas circunstancias.

¿Cómo se contagia?

Inhalar partículas contaminadas con orina, saliva o excremento de roedores infectados.

Entrar en contacto con superficies contaminadas

Manipular roedores vivos o muertos

Mordeduras o arañazos de animales infectados.

El virus suele aparecer en:

Bodegas cerradas

Cabañas o lugares poco ventilados

Áreas rurales

Bosques

Zonas con presencia de ratones silvestres.

En la mayoría de variantes no se puede transmitir entre personas

El hantavirus es contagiado por los roedores y, según los expertos, en la mayoría de variantes no es posible la transmisión entre humanos.

Sin embargo, la cepa Andes, detectada en Sudamérica, sí ha mostrado capacidad limitada de contagio entre humanos mediante contacto estrecho y prolongado, especialmente entre familiares, parejas o personas que comparten espacios cerrados.

Precisamente esa posibilidad es la que mantiene bajo vigilancia internacional el brote registrado dentro del crucero MV Hondius.

El hantavirus está asociado a roedores, principales portadores del virus que preocupa a autoridades de salud. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Síntomas

Fiebre

Dolor muscular

Fatiga

Dolor de cabeza

Náuseas

Escalofríos.

En casos graves, la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia:

Dificultad respiratoria

Acumulación de líquido en pulmones

Insuficiencia respiratoria severa.

Actualmente, no existe una cura específica ni vacuna ampliamente disponible contra el hantavirus. Por eso, la detección temprana y la atención médica rápida son fundamentales para reducir el riesgo de muerte.