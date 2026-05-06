Clínica Corpas revela cómo el “shu shu shu” de Petro la mandó a cuidados intensivos: “Esto se nos está volviendo una enfermedad”

Juan Carlos Vera, gerente de la Clínica Juan N. Corpas, reveló detalles alrededor del desplome del centro médico, uno de los más tradicionales y reconocidos del país.

Ubicada en la vía que de Suba, en Bogotá, conduce a Cota (Cundinamarca), la Clínica Juan N. Corpas también anunció un colapso por cuenta del “shu shu shu”.

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“Dejo que pase lo que está pasando (risas) y entonces shu, shu, shu. Eso es un dominó y ni siquiera hay que demorar el pago. Simplemente, EPS quebrada y los afiliados tienen que pasar a las que quedan y esa se cae”.

De esta manera, el presidente Gustavo Petro anticipó, a inicio de su gobierno, cómo irían cayendo las EPS, una a una, mientras él presentaba una reforma a la salud que fue rechazada por el Congreso.

“Mi planta de personal actualmente es de 573 personas. De esas 573 personas, yo le podría decir que casi la totalidad se encuentra con retrasos en los pagos de los salarios. Hay algunas personas que desde el mes de octubre y de noviembre no se les hace la cancelación de los salarios y hay con otras personas a las que les estamos debiendo un mes y medio”, aseguró Vera, al explicar por qué no pagan.

“Básicamente, es por el tema del recaudo. A nosotros actualmente algunas aseguradoras con las cuales tenemos convenio nos están adeudando más de 35.000 millones de pesos. Sin ese flujo de caja es muy difícil poder cumplir no solo con los empleados, sino con los proveedores. Nosotros tenemos carteras que pueden superar fácilmente el año y medio y los 2 años, y también tenemos algunas carteras de EPS que fueron intervenidas y liquidadas que superan los 40.000 millones de pesos y que son dineros francamente irrecuperables”, agregó el galeno, en diálogo con Blu Radio.

“Desafortunadamente, esto se nos está volviendo una enfermedad que por la vía sistémica nos puede afectar la prestación de otros servicios. Si yo no logro conseguir o recaudar los dineros, al menos para solventar el tema de nómina y proveedores esenciales, tendré que continuar con algún otro servicio en reducción de la capacidad de instalación o cierre definitivo”, agregó.

Al consultarle cómo está la Clínica Corpas en la Unidad de Cuidados Intensivos, el galeno respondió: “Actualmente cuento con cuatro camas operativas y funcionales, únicamente, de 16 camas, al 25 % de la capacidad”.

El doctor Vera explicó que, si la caída continúa, está claro qué servicios podrían cerrar. “Los servicios fundamentales, como son de obstetricia, teniendo en cuenta que somos casi la única red con el Hospital de Suba que atiende partos en esta localidad, y el servicio de urgencias, porque desafortunadamente la falta de ingresos hace que se presenten renuncias en servicios vitales como son estos”, explicó en la referida emisora.

“Yo tengo contrato, las voy a nombrar en general, con EPS como Famisanar, Compensar, Sanitas, Salud Total, Fomac, Caprezoca. Entidades como Famisanar y Compensar, inclusive Sura esta mañana, levantaron la mano y me dijeron: ‘¿Cómo podemos revisar el tema de las carteras, cómo podemos llegar a conciliaciones para colaborarle a la clínica Corpas, que lleva 50 años funcionando, para que no entre en este mismo colapso en el que están entrando 174 clínicas, por ejemplo, que han cerrado ya en Bogotá’?

Esto es un círculo vicioso. El asegurador, o sea, la EPS, debe esperar a que desde el Gobierno se le giren los dineros para que con esos dineros ellos nos puedan pagar a las EPS. Entonces, esto es una cascada. Si desde el Gobierno no reciben los dineros las aseguradoras o las EPS, ellos tampoco tienen cómo solventar o pagar a las IPS. Y el dinero que, según me informan ellos, no es el 100 % que deberían estar girando, sino que son porcentajes mucho menores. Por ende, hay que distribuir la poca plata que llega en la mayor cantidad de prestadores”, agregó.

“Esto es de los doctores Piñeros Corpas, institución que lleva 50 años en Colombia de la mano de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, formadora de muchos médicos. Personalmente, yo soy orgullosamente corpista. Soy egresado de mi universidad y, gracias a Dios, actualmente estoy liderando este barco que es la clínica Juan N. de Corpas”, puntualizó.