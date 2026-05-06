Bogotá estrenó la línea 137 para atender urgencias en salud con triage telefónico, una estrategia que pretende mejorar la respuesta médica y reducir la saturación del sistema.

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¿Qué es la línea 137 y cómo funciona?

La Alcaldía de Bogotá puso en marcha una nueva herramienta para reorganizar la atención en salud: la línea 137.

Consiste en un canal telefónico exclusivo para urgencias médicas, que busca mejorar la respuesta del sistema y reducir la presión sobre los servicios tradicionales.

Esta estrategia surge en un contexto en el que la alta demanda de llamadas, muchas de ellas no pertinentes, ha saturado la línea de emergencias 123, afectando la capacidad de reacción ante casos críticos.

La creación de este canal no ocurre en un vacío. La congestión en los servicios de urgencias ha sido una preocupación constante para autoridades como la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y la Superintendencia Nacional de Salud.

Ambas entidades han advertido sobre la alta ocupación hospitalaria y el uso inadecuado de estos servicios, un fenómeno que impacta directamente la calidad y oportunidad de la atención.

Atención 24/7: la Línea 137 te acompaña y orienta en tus urgencias en salud, de día o de noche. pic.twitter.com/HSVmEvOBqz — Capital Salud (@Capitalsalud) May 4, 2026

Una línea especializada para urgencias en salud

La línea 137 fue diseñada como un canal diferenciado para atender situaciones médicas urgentes, funcionando las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Su objetivo principal es ofrecer orientación inmediata y canalizar adecuadamente a los pacientes según la gravedad de su condición.

En este esquema, la línea no reemplaza la 123, que continúa siendo el número destinado a emergencias vitales, sino que la complementa al asumir específicamente la gestión de casos de salud.

Esta diferenciación busca que cada canal cumpla una función clara dentro del sistema de respuesta.

Uno de los elementos centrales de esta nueva línea es la implementación de un sistema de triage telefónico.

Bogotá activa la línea 137 para orientar casos médicos urgentes y mejorar la respuesta del sistema de salud. Foto: Foto: X @Capitalsalud

Mediante esta herramienta, profesionales de la salud evalúan la situación del paciente desde la llamada, determinan el nivel de urgencia y definen la ruta de atención más adecuada.

Este modelo se alinea con el enfoque de uso racional de los servicios de salud promovido por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, que insiste en la necesidad de que los pacientes accedan al nivel de atención correcto según la complejidad de su caso.

En la práctica, esto puede traducirse en orientación médica, remisión a consulta prioritaria, telemedicina o, en situaciones críticas, la activación de atención inmediata.

Además, permite orientar a los usuarios dentro de la red de servicios, facilitando el contacto con sus EPS y evitando desplazamientos innecesarios a centros asistenciales.

La línea 137 también plantea un cambio en la forma en que los ciudadanos acceden a la atención médica, priorizando la orientación previa y la clasificación de casos antes del contacto presencial.

Si logra reducir la congestión y mejorar la oportunidad en la atención, este modelo podría convertirse en una referencia para otras ciudades del país que enfrentan desafíos similares en sus sistemas de salud.