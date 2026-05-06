Metro de Bogotá: Alcaldía confirma nuevo avance clave en la construcción de la Línea 1

El sueño de millones de bogotanos de tener un sistema de transporte masivo de alta capacidad está cada vez más cerca de cumplirse. El pasado martes 5 de mayo, el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, entregó un balance histórico sobre la Línea 1 del Metro de Bogotá, confirmando que el proyecto alcanzó un avance general del 77,53 % al cierre del mes de abril.

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Las cifras demuestran que el 2026 ha sido un año definitivo para la movilidad en la capital. Con un trazado que se extiende por 23,9 kilómetros desde Bosa hasta la calle 72, los ciudadanos ya son testigos de cómo la estructura del viaducto transforma el paisaje urbano en localidades como Kennedy, Puente Aranda y Chapinero.

Hitos de abril: Trenes y estaciones a toda marcha

Uno de los anuncios más esperados por la ciudadanía es la llegada del material rodante. Galán confirmó que ya se encuentra en la ciudad el décimo tren de los 30 que conformarán la flota inicial.

Avance en la primera Línea del Metro de Bogotá. Foto: Getty Images - Alcaldía de Bogotá API

Este vehículo ya está en el patio taller de Bosa para iniciar las pruebas técnicas necesarias antes de su operación comercial.

“Abril fue un buen mes para el Metro: el décimo tren llegó a la ciudad, las estaciones 1 y 2 tienen las estructuras del techo casi listas y las de las puertas ya están instaladas”, destacó el mandatario.

El Metro ya va en 77.53%



Abril fue un buen mes para el Metro de Bogotá: el décimo tren llegó a la ciudad, las estaciones 1 y 2 tienen las estructuras del techo casi listas y las de las puertas ya están instaladas. Además, el viaducto ya tiene más de 13 kilómetros. pic.twitter.com/8NQNvLUHTx — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 5, 2026

El viaducto: 13 kilómetros de progreso

La columna vertebral del sistema, el viaducto, ha superado una barrera crítica. A la fecha, ya se han construido 13 kilómetros de estructura elevada, lo que representa más de la mitad del recorrido total de la primera línea. Este avance permitirá que muy pronto comiencen las pruebas técnicas de rodamiento, las cuales se realizarán inicialmente hasta la Estación 5, ubicada frente al Hospital Kennedy.

Puntos clave del avance actual:

Conectividad: 10 de las 16 estaciones tendrán conexión física directa con el sistema TransMilenio.

10 de las 16 estaciones tendrán conexión física directa con el sistema TransMilenio. Empleo: Más de 15.000 personas trabajan actualmente en los diferentes frentes de obra, dinamizando la economía de la ciudad.

Pruebas técnicas en el horizonte

Con la llegada de los nuevos trenes y la consolidación del viaducto, el Distrito se prepara para una de las fases más importantes, ver los vagones rodar. Este proceso de pruebas de operación es el paso previo para garantizar la seguridad de los futuros pasajeros.

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Este tipo de avances también van configurando el nuevo panorama de movilidad que Bogotá tendrá luego de terminada la primera Línea del Metro, siendo este uno de los proyectos de infraestructura más importantes que la ciudad haya emprendido en toda su historia hasta el momento.