Redada contra el secuestro y la extorsión deja 121 personas capturadas

El Gaula de la Policía reportó la captura de 121 personas que harían parte de 10 estructuras de crimen organizado dedicado al secuestro y la extorsión.

Redada del Gaula de la Policía en el país. Foto: Cortesía.

De acuerdo con la autoridad policial “la ofensiva nacional permitió la afectación de estructuras criminales como “Los Barbaros”, “Clan del Golfo”, “Los Costeños”, “Los Shottas”, “Tren de Aragua”, “Los Dorados”, “Los Viajeros”, “Los de la Frontera”, “Los Rubik” y “Los Morros”, en las ciudades de Bogotá, Barranquilla y Cúcuta; al igual que en los departamentos de Cundinamarca, Huila, Risaralda, Nariño, Valle del Cauca, Bolívar, Santander, Antioquia, Córdoba, Casanare y Guajira".

Así mismo, indicó el Gaula que: “el despliegue operacional permitió la incautación de 318 elementos, entre ellos 14 armas de fuego, 9 proveedores, 211 cartuchos de diferentes calibres, 3 granadas, 71 celulares, 8 y motocicletas”.

Capturados y armas decomisadas en redada del Gaula contra el secuestro y la extorsión. Foto: Policía

Añadió la Policía que uno de los casos de impacto fue el de Los Barbaros, que delinquía en Cundinamarca. “El pasado 20 de agosto del 2025, el país conoció la noticia sobre el secuestro del señor Cristian Norbey Garzón, concejal de Rionegro (Antioquia) y dos ingenieros que viajaron hasta el municipio de Silvania en Cundinamarca para realizar un negocio”, recordó la Policía.

Explicó la autoridad que: “Garzón y su socio fueron contactados a través de redes sociales para construir unas cabañas en Silvania, departamento de Cundinamarca, ofreciéndoles que recibirían una parte del pago en pesos y el restante en dólares, lo que sin dudarlo llamó su atención, de inmediato tomaron la decisión de viajar a Bogotá donde recogieron a otra ingeniera que los llevaría hasta el lugar”.

Gaula de la Policía ejecutó una redada contra 10 organizaciones criminales. Foto: Suministrada a SEMANA.

“Luego de verificar que los dólares eran reales, y retirar dinero, se dirigieron hasta la finca donde estos delincuentes los estaban esperando; una vez en el lugar, fueron intimidados con armas de fuego, despojados de sus pertenencias y amordazados, durante su secuestro, recibieron golpes, insultos y fuertes amenazas contra su vida buscando que entregaran las claven bancarias, para dejarlos en libertad horas más tarde”, recordó la Policía, al señalar que detrás de esta acción criminal estaban Los Barbaros.