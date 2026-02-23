Sigue la redada contra la extorsión en Bogotá: cayeron 15 criminales, entre ellos, miembros de Los Satanás

Una ofensiva contra las redes de extorsión que operan en la capital del país dejó 15 personas capturadas, señaladas de intimidar a comerciantes y ciudadanos mediante amenazas directas, mensajes y panfletos. El resultado hace parte de una serie de operativos adelantados por el Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el marco de la estrategia de la ciudad contra este delito.

Las capturas se lograron tras ocho acciones desarrolladas en varias localidades de Bogotá, donde los investigadores identificaron estructuras que exigían dinero a cambio de no atentar contra la vida o los negocios de sus víctimas.

Entre los casos más relevantes está el de un comerciante de tecnología en Chapinero, a quien le exigían 150 millones de pesos. La denuncia permitió la captura en flagrancia del presunto responsable.

Hubo capturas en la localidad de San Cristobal. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Otro de los golpes impactó a la organización criminal Los Satanás, que habría intentado extorsionar al dueño de un lavadero de vehículos en Ciudad Bolívar. Según las autoridades, un extrabajador suministró información del establecimiento para facilitar las amenazas. El sospechoso fue detenido cuando pretendía dejar material intimidatorio en el lugar.

En la localidad de San Cristóbal también fueron capturados dos individuos que se hacían pasar por miembros de grupos armados ilegales para presionar pagos.

La extorsión es un flagelo que también golpea a las principales ciudades del país. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

A esto se suma la detención, en Villavicencio, de alias ‘Jeimmy’, presunto integrante de Los Bautistas, vinculado a actividades de ciberextorsión que tendrían conexión con internos de la cárcel La Picota.

De los 15 capturados, nueve fueron enviados a prisión y seis quedaron con detención domiciliaria. La Policía destacó que, en lo corrido de 2026, las denuncias por extorsión han disminuido 84 por ciento, con 45 casos menos frente al año anterior, y 28 personas detenidas por este delito.

Las autoridades siguen combatiendo la delincuencia organizada. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar, al considerar que la colaboración ciudadana ha sido clave para debilitar estas estructuras criminales.