Bogotá

Sigue la redada contra la extorsión en Bogotá: cayeron 15 criminales, entre ellos, miembros de Los Satanás

La Policía destacó que, en lo corrido de 2026, las denuncias por extorsión han disminuido 84 por ciento, con 45 casos menos frente al año anterior.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 10:33 a. m.
Entre los capturados hay miembros de Los Satanás.
Entre los capturados hay miembros de Los Satanás. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Una ofensiva contra las redes de extorsión que operan en la capital del país dejó 15 personas capturadas, señaladas de intimidar a comerciantes y ciudadanos mediante amenazas directas, mensajes y panfletos. El resultado hace parte de una serie de operativos adelantados por el Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el marco de la estrategia de la ciudad contra este delito.

Las capturas se lograron tras ocho acciones desarrolladas en varias localidades de Bogotá, donde los investigadores identificaron estructuras que exigían dinero a cambio de no atentar contra la vida o los negocios de sus víctimas.

Entre los casos más relevantes está el de un comerciante de tecnología en Chapinero, a quien le exigían 150 millones de pesos. La denuncia permitió la captura en flagrancia del presunto responsable.

Otro de los golpes impactó a la organización criminal Los Satanás, que habría intentado extorsionar al dueño de un lavadero de vehículos en Ciudad Bolívar. Según las autoridades, un extrabajador suministró información del establecimiento para facilitar las amenazas. El sospechoso fue detenido cuando pretendía dejar material intimidatorio en el lugar.

Bogotá

En la localidad de San Cristóbal también fueron capturados dos individuos que se hacían pasar por miembros de grupos armados ilegales para presionar pagos.

A esto se suma la detención, en Villavicencio, de alias ‘Jeimmy’, presunto integrante de Los Bautistas, vinculado a actividades de ciberextorsión que tendrían conexión con internos de la cárcel La Picota.

De los 15 capturados, nueve fueron enviados a prisión y seis quedaron con detención domiciliaria. La Policía destacó que, en lo corrido de 2026, las denuncias por extorsión han disminuido 84 por ciento, con 45 casos menos frente al año anterior, y 28 personas detenidas por este delito.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar, al considerar que la colaboración ciudadana ha sido clave para debilitar estas estructuras criminales.

