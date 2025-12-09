En una operación conjunta que tomó diez meses de investigación, la Policía Metropolitana e Bogotá, a través de la Dijín, la Inteligencia Policial y en articulación con la Fiscalía General de la Nación, se desarticuló al grupo delincuencial conocido como Los Fronterizos, una estructura responsable de homicidios selectivos y del control del microtráfico en sectores de Bogotá y Soacha.

“Golpe contundente contra la delincuencia organizada en Bogotá y Soacha: fue desarticulada la banda Los Fronterizos, señalada de al menos 11 homicidios en la disputa por territorios del narcotráfico”: @CarlosFGalan , alcalde Bogotá. pic.twitter.com/0QP0Zcgbd7 — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) December 9, 2025

La intervención, ejecutada bajo la estrategia ‘Seguridad, dignidad y democracia’, deja 18 capturados, entre ellos su cabecilla y dos administradoras clave de las rentas ilegales.

El expediente incluye meses de trabajo encubierto por parte de tres agentes, interceptaciones a más de 50 líneas telefónicas y decenas de entrevistas a ciudadanos afectados.

Con ese material probatorio, las autoridades lograron establecer el funcionamiento interno de la organización, dedicada a ejercer control territorial mediante la comisión de homicidios selectivos para asegurar la venta de estupefacientes.

Siete asesinatos fueron esclarecidos, que incluyen 11 víctimas identificadas, entre ellas tres personas asesinadas en el barrio Laureles de Bosa el 25 de noviembre de 2023.

Entre los capturados figuran:

Alias Pollo, de 39 años, señalado como líder de la estructura.

de 39 años, señalado como líder de la estructura. Alias la Madre, una mujer de 50 años que manejaba la operación de microtráfico en Bosa.

una mujer de 50 años que manejaba la operación de microtráfico en Bosa. Alias Chiquita Brava, responsable de la administración de las ventas en Soacha.

Bajo sus órdenes operaban empacadores, distribuidores y encargados de zonas específicas, desde donde coordinaban la venta de drogas a domicilio y al menudeo en parques y esquinas de Bosa Centro, Laureles y las comunas León XIII y Compartir.

En total, se materializaron 18 órdenes de captura en 15 allanamientos simultáneos en Bogotá y Soacha. Las autoridades incautaron tres mil dosis de estupefacientes, 33 celulares con información criminal, un arma de fuego con 11 cartuchos y un arma traumática.

Los 10 hombres y las 8 mujeres detenidas, uno de ellos venezolano, enfrentarán cargos por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

