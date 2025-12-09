Suscribirse

Los Fronterizos: la temida banda de presuntos homicidas y traficantes desarticulada por la Policía Metropolitana de Bogotá

Siete asesinatos con 11 víctimas identificadas, entre ellas tres personas asesinadas en Bosa el 25 de noviembre de 2023, podrían ser esclarecidos.

Redacción Nación
9 de diciembre de 2025, 7:20 p. m.
La peligrosa banda estaba dedicada al homicidio y al tráfico de estupefacientes.
| Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En una operación conjunta que tomó diez meses de investigación, la Policía Metropolitana e Bogotá, a través de la Dijín, la Inteligencia Policial y en articulación con la Fiscalía General de la Nación, se desarticuló al grupo delincuencial conocido como Los Fronterizos, una estructura responsable de homicidios selectivos y del control del microtráfico en sectores de Bogotá y Soacha.

La intervención, ejecutada bajo la estrategia ‘Seguridad, dignidad y democracia’, deja 18 capturados, entre ellos su cabecilla y dos administradoras clave de las rentas ilegales.

El expediente incluye meses de trabajo encubierto por parte de tres agentes, interceptaciones a más de 50 líneas telefónicas y decenas de entrevistas a ciudadanos afectados.

La peligrosa banda estaba dedicada al homicidio y al tráfico de estupefacientes.
| Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Con ese material probatorio, las autoridades lograron establecer el funcionamiento interno de la organización, dedicada a ejercer control territorial mediante la comisión de homicidios selectivos para asegurar la venta de estupefacientes.

Siete asesinatos fueron esclarecidos, que incluyen 11 víctimas identificadas, entre ellas tres personas asesinadas en el barrio Laureles de Bosa el 25 de noviembre de 2023.

La peligrosa banda estaba dedicada al homicidio y al tráfico de estupefacientes.
| Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Entre los capturados figuran:

  • Alias Pollo, de 39 años, señalado como líder de la estructura.
  • Alias la Madre, una mujer de 50 años que manejaba la operación de microtráfico en Bosa.
  • Alias Chiquita Brava, responsable de la administración de las ventas en Soacha.

Bajo sus órdenes operaban empacadores, distribuidores y encargados de zonas específicas, desde donde coordinaban la venta de drogas a domicilio y al menudeo en parques y esquinas de Bosa Centro, Laureles y las comunas León XIII y Compartir.

La peligrosa banda estaba dedicada al homicidio y al tráfico de estupefacientes.
| Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En total, se materializaron 18 órdenes de captura en 15 allanamientos simultáneos en Bogotá y Soacha. Las autoridades incautaron tres mil dosis de estupefacientes, 33 celulares con información criminal, un arma de fuego con 11 cartuchos y un arma traumática.

Los 10 hombres y las 8 mujeres detenidas, uno de ellos venezolano, enfrentarán cargos por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

La peligrosa banda estaba dedicada al homicidio y al tráfico de estupefacientes.
El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho, y el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía destacó que, en lo corrido del año, ya van 6.537 capturas por tráfico de estupefacientes y reiteró el llamado a denunciar cualquier actividad sospechosa a la línea 123.

