Suscribirse

Confidenciales

El concejal Julián Espinosa pidió la renuncia del secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo

El cabildante le dijo al alcalde Carlos Fernando Galán que debía tomar decisiones contundentes en medio de la crisis de inseguridad por la que la ciudad atraviesa desde hace dos años.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 8:43 p. m.
Concejal Julián Espinosa
Concejal Julián Espinosa | Foto: Concejo de Bogotá

El concejal Julián Espinosa insistió una vez más sobre el rumbo de la seguridad en Bogotá tras el asesinato de Jean Claude Bossard. A través de un trino, el cabildante le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán tomar decisiones “cuando las cosas no van bien” y, en concreto, remover de su cargo al secretario de Seguridad, César Restrepo.

Para Espinosa, después de dos años de gestión, “los resultados son evidentes”, una crisis que, según su visión, mantiene a los ciudadanos desprotegidos y sin señales de mejora estructural.

La declaración se suma a un clima de inseguridad que, en las últimas semanas, ha estado marcado por cuestionamientos frente al aumento de hurtos, homicidios y casos de violencia urbana.

Aunque la administración ha defendido sus estrategias y ha insistido en que algunos indicadores muestran estabilización, sectores del Concejo sostienen que las medidas no han sido suficientes para contener el deterioro.

El llamado del concejal presiona a la administración de Galán a revisar su equipo en un momento clave, además de realizar ajustes al Plan Integral de Seguridad y desplegar de nuevo operativos en todos los rincones de la ciudad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Siete capturados por abusos sexuales en Medellín: varios eran padres que sometían a sus hijas a años de agresiones

2. La corrupción en el Gobierno Petro “borró” un colegio en el Cauca: “Fue una venganza por no votar los proyectos”

3. Cuando Belisario Betancur rechazó la organización del Mundial Colombia 1986 y terminó en México 86: “Tenemos otras cosas que hacer”

4. Junior celebra gesto de Luis Díaz desde Europa: paró y se tomó su tiempo tras partido con Bayern Múnich

5. Tras años de investigación, atrapan al presunto autor de las bombas en el Capitolio en EE. UU.: revelan detalles de su identidad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Inseguridad en BogotáSecretaría de Seguridad de BogotáPolicía Metropolitana de Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.