Confidenciales
El concejal Julián Espinosa pidió la renuncia del secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo
El cabildante le dijo al alcalde Carlos Fernando Galán que debía tomar decisiones contundentes en medio de la crisis de inseguridad por la que la ciudad atraviesa desde hace dos años.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
El concejal Julián Espinosa insistió una vez más sobre el rumbo de la seguridad en Bogotá tras el asesinato de Jean Claude Bossard. A través de un trino, el cabildante le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán tomar decisiones “cuando las cosas no van bien” y, en concreto, remover de su cargo al secretario de Seguridad, César Restrepo.
Cuando las cosas no van bien hay que tomar decisiones.— Julián Espinosa (@JulEspinosaDice) December 4, 2025
El alcalde @CarlosFGalan debe cambiar a su secretario de Seguridad @Cesarestrepof
Tras dos años, los resultados son evidentes: una crisis de seguridad que tiene a los bogotanos desprotegidos. Mantenerlo en el cargo ya es… pic.twitter.com/FxV5kRR3Z1
Para Espinosa, después de dos años de gestión, “los resultados son evidentes”, una crisis que, según su visión, mantiene a los ciudadanos desprotegidos y sin señales de mejora estructural.
La declaración se suma a un clima de inseguridad que, en las últimas semanas, ha estado marcado por cuestionamientos frente al aumento de hurtos, homicidios y casos de violencia urbana.
Aunque la administración ha defendido sus estrategias y ha insistido en que algunos indicadores muestran estabilización, sectores del Concejo sostienen que las medidas no han sido suficientes para contener el deterioro.
El llamado del concejal presiona a la administración de Galán a revisar su equipo en un momento clave, además de realizar ajustes al Plan Integral de Seguridad y desplegar de nuevo operativos en todos los rincones de la ciudad.