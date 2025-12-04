El concejal Julián Espinosa pidió la renuncia del secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo

El concejal Julián Espinosa insistió una vez más sobre el rumbo de la seguridad en Bogotá tras el asesinato de Jean Claude Bossard. A través de un trino, el cabildante le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán tomar decisiones “cuando las cosas no van bien” y, en concreto, remover de su cargo al secretario de Seguridad, César Restrepo.

Cuando las cosas no van bien hay que tomar decisiones.

El alcalde @CarlosFGalan debe cambiar a su secretario de Seguridad @Cesarestrepof



Tras dos años, los resultados son evidentes: una crisis de seguridad que tiene a los bogotanos desprotegidos. Mantenerlo en el cargo ya es… pic.twitter.com/FxV5kRR3Z1 — Julián Espinosa (@JulEspinosaDice) December 4, 2025

Para Espinosa, después de dos años de gestión, “los resultados son evidentes”, una crisis que, según su visión, mantiene a los ciudadanos desprotegidos y sin señales de mejora estructural.

La declaración se suma a un clima de inseguridad que, en las últimas semanas, ha estado marcado por cuestionamientos frente al aumento de hurtos, homicidios y casos de violencia urbana.

Aunque la administración ha defendido sus estrategias y ha insistido en que algunos indicadores muestran estabilización, sectores del Concejo sostienen que las medidas no han sido suficientes para contener el deterioro.