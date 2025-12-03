El panorama de la seguridad en Bogotá cada día es más crítico y, pese a las acciones que han venido realizando las autoridades para contener la avanzada de los delincuentes en todas las modalidades delictivas, pareciera que el remonte de los malandros es más fuerte que el de los organismos de seguridad de la ciudad.

El sitio en el que fue dado de baja el delincuente y la víctima del atraco. | Foto: API

En la tarde del 2 de diciembre, la criminalidad le arrebató la vida a un ciudadano más. Se trató de Jean Claude Bossard, un joven de 29 años, estudiante de administración de empresas, quien había recibido a sus padres en la capital hace pocos días para celebrar su cumpleaños número 30.

Jean Claude, hoy se suma a las 30 víctimas de asesinato en medio de un hurto a mano armada que se han registrado en la ciudad durante lo que va de este 2025. El joven, según el relato de su familia, será enterrado justo el 5 de diciembre, el mismo día en el que nació hace 30 años.

Videos de cámaras de seguridad muestran que el atraco duró menos de 30 segundos. | Foto: Captura de pantalla

Bossard estaba caminando sobre la calle 108 con carrera 19, en el sector de Santa Paula, Usaquén, luego de terminar un almuerzo de trabajo con sus compañeros, cuando fue abordado por dos hombres en una motocicleta de color naranja.

En medio de un forcejeo para robarle sus pertenencias, uno de los dos criminales que lo atacaron desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le arrebató la vida. Eran cerca de las 2 p. m. cuando sonó el primer disparo.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó el asesinato de Jean Claude Bossard. | Foto: Colprensa / API

A Jean Claude le quitó la vida un joven ladrón de 16 años, nacido el 6 de mayo de 2009, en el municipio de El Peñón, en el departamento de Bolívar. El menor, quien fue aprehendido por las autoridades, también resultó herido en medio del enfrentamiento entre los policías y delincuentes.

Pese a que fueron dos los criminales que atacaron con sevicia al joven Bossard, lo cierto es que del hombre que murió todavía no se conocen grandes detalles, más allá de que ya había sido identificado por la comunidad días atrás por estar merodeando el barrio en repetidas oportunidades.

SEMANA se abstiene de publicar el video por respeto a los familiares de la víctima. | Foto: API

Mientras tanto, dentro de la investigación que ahora reposa en la Policía Metropolitana de Bogotá y en la Fiscalía, hay datos que vinculan al menor con otros hechos delictivos en la ciudad.

De hecho, en su prontuario aparecen cargos por hurto agravado y calificado y varias anotaciones por denuncias que ya habían hecho los vecinos de ese mismo sector. Se le relaciona con otros dos atracos violentos en Santa Paula: uno en octubre y otro en noviembre.

Se confirmó que el joven fallecido era Jean Claude Bossard, administrador de empresas y oriundo de Barranquilla. | Foto: Captura de pantalla

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó un video en sus redes sociales en el que confirmó que los dos criminales ya habían sido identificados hace aproximadamente 15 días por las autoridades.

Pese a que se ordenó redoblar la seguridad en la zona y hacer las pesquisas necesarias para capturar a los bandidos, no fue posible dar con su detención antes de que cometieran el trágico asesinato.

Imágenes del último video que habría grabado el joven antes de morir durante atraco. | Foto: X: @PuraCensuraOf / API

No obstante, para muchos expertos en seguridad, ediles, concejales y miembros de la comunidad de ese sector, la preocupación es latente, toda vez que, pese a las denuncias que ya se habían hecho, no hubo respuesta a tiempo de las autoridades.