Golpe al hurto de hidrocarburos: 23 personas fueron capturadas, algunas con vínculos con el ELN

Un operativo conjunto de las Fuerzas Militares logró la captura de 23 personas que estarían vinculadas al hurto de hidrocarburos en al menos cinco departamentos. El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, advirtió que se trata de un importante golpe contra las estructuras dedicadas a saquear las venas del país.

El comandante de la policía de carabineros, el general Carlos Oviedo, aseguró que los delincuentes estaban afectando de manera crítica a la estatal petrolera y la instrucción del gobierno nacional fue adelantar todas las acciones necesarias para combatir a estas organizaciones criminales dedicadas a apoderarse de los hidrocarburos, generando una afectación casi irreparable en el medioambiente.

“Es así que bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional a través de la dirección de Carabineros y Protección Ambiental y trabajando de manera articulada con nuestro Ejército Nacional, se hizo esta gran megaoperación en cinco departamentos logrando la captura de 23 actores criminales dedicados al apoderamiento de hidrocarburos, a la financiación del terrorismo, al hurto calificado y agravado y obviamente concierto para delinquir”, dijo el comandante de la policía de carabineros.

Los operativos se concentraron en los departamentos de Bolívar, Norte de Santander, Cesar, Casanare y Bolívar. La primera operación, denominada Temis, se desarrolló contra un grupo de delincuencia común organizada que tiene una tercerización criminal con el ELN en el departamento de Norte de Santander y Cesar. Se logró la captura de tres personas por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir, financiación al terrorismo, apoderamiento de hidrocarburos, hurto calificado y agravado y receptación.

“Esta estructura criminal instalada en válvulas ilegales en el poliducto Pozos Colorados, Galán, hurtando el hidrocarburo y, posteriormente, llevándolo al Catatumbo para ser entregado a la estructura del ELN en el procesamiento de base de coca, una importante actividad operativa que evita aproximadamente ganancias de 1.300 millones de pesos, evidenciándose movimientos bancarios de esta estructura”, dijo el general Oviedo.

Las investigaciones que adelantaron las autoridades previo a los operativos que se lanzaron en estos cinco departamentos advierten que las ganancias derivadas del hurto de hidrocarburos servían para financiar actividades terroristas justamente contra la Fuerza Pública y la población civil, de ahí la importancia de estas capturas.

“También financiaban el terrorismo, afectando a la Fuerza Pública que hacía controles en este departamento de nuestro país. En la segunda operación, denominada Los Mecánicos en el departamento del Meta, se logra la captura por orden judicial de 11 personas por los delitos de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir, daño en obras o elementos de los servicios de comunicaciones, energía y combustible”, explicó el oficial.

Los investigadores establecieron que un contratista de Ecopetrol era quien tenía información para entregar a los grupos criminales y no solo atacar el paso del crudo, sino robar el material de las estructuras, como cobre, lo que derivó en daños muy complejos a la infraestructura de la estatal petrolera.

Los capturados serán puestos a disposición de jueces de control de garantías. Foto: Tomada de X Elibardo León Estévez (@patelele89)

“La tercera operación, denominada Carmen, en el departamento de Bolívar, donde se logra la captura por orden judicial de nueve personas por los delitos de receptación, apoderamiento de hidrocarburos y contaminación ambiental. Esta organización, a través de piscinas artesanales, almacenaba el crudo para posteriormente ser refinado y venderlo de manera ilegal a ese departamento”, explicó la Policía.

Los capturados serán presentados ante jueces de control de garantías en las próximas horas con el objetivo de imputar cargos y pedir una medida de aseguramiento en su contra tras advertir que son un peligro para la sociedad y un riesgo en el proceso.