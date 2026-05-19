Empresas colombianas de hidrógeno renovable fortalecen vínculos con la industria alemana

La transición energética de Colombia avanzó en un nuevo acercamiento con la industria europea. Entre el 4 y el 8 de mayo, una delegación integrada por cinco empresas colombianas participó en la misión “Empresarios Aprenden de Empresarios”, organizada por CatalHyst, iniciativa de cooperación alemana enfocada en el desarrollo del hidrógeno renovable en Colombia.

Durante la visita a Berlín y Hamburgo, la delegación sostuvo encuentros con más de 20 actores alemanes vinculados a toda la cadena de valor del hidrógeno, entre ellos empresas de los sectores energético, acero, refinerías, marítimo, puertos y agrícola, además del instituto Fraunhofer ISE, entidades de financiamiento como KfW Group y firmas de certificación como TÜV NORD GROUP.

“El resultado más importante de este intercambio es que estamos forjando la confianza entre industrias y países, en un sector que sigue en constante evolución. Colombia es ese socio confiable para Alemania, y seguiremos trabajando juntos para apoyar los proyectos faro”, señaló Carsten Rolle, codirector de Energía, Transporte y Medio Ambiente de la Confederación de Industrias Alemanas (BDI).

La misión reunió a representantes de la Armada Nacional de Colombia, OPEX, Ecopetrol, Colibri Energy y Monómeros. Los primeros cuatro fueron ganadores de los Premios CatalHyst H₂, entregados en diciembre de 2025.

Según Andrés Felipe Camacho, líder del equipo de Hidrógeno de Bajas Emisiones de Ecopetrol, “en Alemania encontramos una demanda real y confirmada por hidrógeno renovable y sus derivados”.

La misión también buscó abordar una de las principales dificultades del sector en Colombia: la falta de proyectos que alcancen una decisión final de inversión. “Tenemos una brecha principalmente entre las etapas iniciales donde se ubica un gran número de proyectos, y aquellos que logran llegar a una decisión final de inversión”, explicó Laura Carreño, directora del proyecto CatalHyst.

Durante el recorrido, las empresas conocieron experiencias alemanas de descarbonización y modelos como HY-5, alianza de estados del norte de Alemania que impulsa esa región como hub de hidrógeno verde en Europa.