Marca de muebles de exterior francesa llega a Colombia con apuesta de $3.500 millones para transformar el mercado mobiliario del país

Bogotá se convirtió en la puerta de entrada de la marca internacional Naterial al mercado colombiano. Con una inversión inicial superior a $3.500 millones, la compañía especializada en mobiliario y soluciones para espacios exteriores aterriza en el país con una propuesta enfocada en el diseño francés, la durabilidad y precios más competitivos frente al segmento de lujo tradicional.

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La operación se da en un momento en el que el mercado colombiano de mobiliario exterior supera los $750.000 millones anuales y mantiene tasas de crecimiento estimadas entre 5% y 7% por año. Según la compañía, el objetivo es aprovechar una brecha existente entre las alternativas masivas de retail y las propuestas premium de alto costo.

“Identificamos una brecha clara entre el retail masivo y las propuestas de lujo. Nuestro objetivo es ocupar ese espacio con una oferta de ‘premium accesible’, que combine diseño francés, durabilidad y disponibilidad real de producto”, afirmó Benoit Labonde, CEO de Naterial Colombia.

Naterial llega a Colombia Foto: Cortesía Naterial

La marca pertenece al grupo ADEO, conglomerado europeo de mejoramiento del hogar y bricolaje, y actualmente cuenta con presencia en mercados como México, Canadá, Australia, Sudáfrica, República Dominicana y Uruguay. En apenas cinco años, la compañía ha abierto 29 tiendas en distintos países y proyecta llegar a 100 puntos de operación en el mediano plazo.

Para los directivos de la marca, Colombia representa una oportunidad estratégica por factores culturales y climáticos. Labonde sostiene que el país tiene una fuerte relación con la vida social alrededor del hogar, lo que impulsa el uso de terrazas, jardines y balcones como espacios de encuentro.

“Colombia reúne condiciones muy particulares dentro de la región. Es un país donde la vida social ocurre en torno al hogar y donde el clima permite disfrutar los espacios exteriores durante todo el año”, explicó el ejecutivo.

La compañía considera que el mercado local aún presenta limitaciones en términos de oferta. Según la visión de Naterial, existen productos económicos con limitaciones en calidad y propuestas de lujo inaccesibles para buena parte de los consumidores.

“La oferta de muebles exteriores es muy pobre. Había muebles muy bonitos, pero muy caros e inaccesibles. Nosotros queremos posicionarnos como un premium accesible”, señaló Labonde durante la presentación de la marca.

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El segmento premium de mobiliario exterior en Colombia supera los $100.000 millones dentro del mercado total estimado. En ese nicho, Naterial espera captar clientes de estratos 4, 5 y 6, además de desarrollar negocios corporativos con hoteles, restaurantes, constructoras y clubes.

La estrategia comercial contempla que el 70% de los ingresos provenga del segmento B2C y el 30% del canal corporativo B2B.

Como parte de su llegada al país, la compañía habilitó un pop-up store en el Centro Comercial Andino de Bogotá entre el 5 de mayo y el 5 de junio de 2026. Allí la empresa busca validar su modelo de negocio antes de abrir su primer showroom permanente.

La idea, según Labonde, es ir más allá de la venta de muebles y ofrecer acompañamiento integral en proyectos de exteriorismo.

Naterial llega a Colombia Foto: Cortesía Naterial

“No somos solo vendedores de muebles. Queremos invitar a los colombianos a aprovechar más sus exteriores y que se vuelvan la quinta pieza de la casa”, explicó.

El showroom incluirá herramientas de diseño 3D, asesoría personalizada y acompañamiento técnico para proyectos residenciales y corporativos. La compañía incluso contempla visitas para toma de medidas y diseño de espacios exteriores.

Actualmente, Naterial comercializa cerca de 250 referencias en Colombia, aunque el portafolio global de la marca supera las 800. Los productos combinan materiales como aluminio de alta resistencia y madera teca certificada proveniente de Indonesia, seleccionados por su durabilidad frente a la intemperie.

La compañía proyecta multiplicar por cinco sus ingresos en Colombia en los próximos tres años mediante la apertura de entre tres y cinco showrooms adicionales en ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla.

En proyectos residenciales, las inversiones por cliente oscilan entre $6 millones y $45 millones, dependiendo del nivel de personalización y tamaño de los espacios. En el canal corporativo, los tickets promedio pueden alcanzar los $80 millones.

Además de las tiendas físicas, la marca complementará su estrategia con ventas digitales, redes sociales y marketplace. Aunque el foco seguirá siendo la experiencia presencial, la empresa habilitó canales de atención vía WhatsApp, página web y plataformas como Mercado Libre para algunas líneas de entrada.

“El cliente descubre primero el producto en redes sociales, luego vive la experiencia física y finalmente puede terminar la compra online. Somos un concepto omnicanal”, explicó Labonde.

Pese al contexto político y económico del país, la compañía asegura que mantiene una visión positiva sobre Colombia y su potencial de consumo.

“Cada cuatro años hay incertidumbre electoral, pero lo importante es que Colombia sigue siendo un país profundamente familiar. Los colombianos van a seguir reuniéndose, compartiendo y viviendo sus espacios exteriores. Ahí es donde queremos estar”, concluyó el CEO de Naterial Colombia.

La operación local será desarrollada por NatCo, empresa con los derechos exclusivos para implementar la marca en el país. Además de la inversión inicial, el proyecto contempla la generación de empleos directos e indirectos en áreas como logística, diseño, marketing y gestión comercial.