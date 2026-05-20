La ANI anunció tarifas diferenciales en tres peajes del país; usuarios deben consultar los nuevos valores

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció la implementación de tarifas diferenciales en los peajes de Autopistas del Café para habitantes de varios municipios de Caldas y Risaralda, luego de una mesa de diálogo realizada en Santa Rosa de Cabal.

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Según la entidad, las tarifas diferenciales beneficiarán a las comunidades de los municipios del área de influencia de los peajes Tarapacá I y II, San Bernardo del Viento y Las Pavas.

El acuerdo se logró tras más de diez horas de reunión entre representantes de la ANI, los ministerios de Transporte, Hacienda y Planeación, concesionarios, alcaldes, líderes estudiantiles y miembros de la comunidad, quienes desde hace varios días venían protestando por el incremento en las tarifas de los peajes de Tarapacá II y San Bernardo del Viento.

En días pasados se presentaron bloqueos en la Autopistas del Café. Foto: X:@osoriosantiago

“Desde ayer hasta hoy en la madrugada estuvimos explorando alternativas que permitieran levantar la protesta de los manifestantes quienes obstaculizan el paso de vehículos en los peajes Tarapacá II y San Bernardo del Viento”, indica el vicepresidente ejecutivo, de la ANI Roberto Upegui.

Según el comunicado, las tarifas diferenciales beneficiarán a residentes de Palestina, Chinchiná y Villamaría, en Caldas, así como a Santa Rosa de Cabal, en Risaralda. Para acceder al beneficio, los usuarios deberán certificar su residencia y registrar el vehículo correspondiente.

#ANIEnTerritorio |💬 Cumpliendo con el compromiso del #GobiernoDelCambio el equipo directivo de la #ANI acompañó y participó en la mesa de diálogo y concertación con las comunidades del dpto de Caldas, para analizar las propuestas referentes a la concesión Autopistas del Café. pic.twitter.com/DLWcCm8BTU — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) May 20, 2026

Nuevas tarifas

La ANI explicó que los vehículos de categoría I como automóviles, camperos y camionetas, pasarán de pagar $17.800 a una tarifa especial de $700. En las demás categorías, el descuento se aplicará de manera proporcional.

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“En el caso de la categoría I de vehículos (autos, camperos y camionetas), y categoría II (buses) que hoy pagan una tarifa de $17.800 y pasarán a pagar $700. En las categorías III en adelante la tarifa diferencial será proporcional”, explica la ANI.

La entidad indicó además que el próximo martes se realizará una nueva mesa de trabajo en el Ministerio de Transporte para definir los municipios restantes que podrán acceder al beneficio, así como los requisitos y procedimientos necesarios para su implementación.