Luis Díaz se ilusiona con ganar la DFB Pokal: tajante dato perfila al Bayern Múnich como campeón

El Bayern Múnich de Luis Díaz jugará la final de la Copa de Alemania (DFB Pokal), este sábado 23 de mayo, ante Stuttgart en Berlín. En la previa, surgió un dato que perfila como favorito al cuadro bávaro para levantar el trofeo.

Presidente del Bayern Múnich se pronunció sobre el nuevo fichaje que amenaza a Luis Díaz

Incluso, dicho dato tiene como uno de los protagonista al propio Luis Díaz. El guajiro figuró como el mejor refuerzo del Bayern Múnich en esta temporada, llegando a mediados de 2025 y volviéndose clave en numerosos encuentros.

Bayern Múnich le ha ganado todos los partidos a Stuttgart en esta temporada

Previo a la gran final de la Copa de Alemania, hay un tajante dato que deja al Bayern Múnich como favorito al título: en todas sus salidas contra Stuttgart, en esta temporada, ganó. Incluso, con una final en el medio de los compromisos.

“2-1 en la Supercopa Franz Beckenbauer, además del 0-5 y el 4-2 en los duelos de Bundesliga en Stuttgart y Múnich: los precedentes de esta temporada contra los suabos invitan al optimismo de cara al sábado. Desde que Vincent Kompany tomó las riendas del FCB, el Bayern ha ganado incluso los cinco partidos oficiales disputados contra el VfB. La última derrota ante el Stuttgart llegó en mayo de 2024 en la Bundesliga (3-1 fuera)”, reveló la web oficial del Bayern Múnich.

Luis Díaz entra en el juego, pues metió el segundo gol en la final de la Supercopa de Alemania, y aportó así para que Bayern Múnich alzara su primer título del curso.

Los bávaros quieren el triplete, pues ya ganaron la mencionada Supercopa y la Bundesliga. De obtener la Copa de Alemania ante Stuttgart, se coronarían con todos los trofeos posibles que un club puede ganar en su país.

Luis Díaz y sus compañeros del Bayern Múnich alzando el trofeo de Bundesliga. Foto: Getty Images

“2-1 en la Supercopa Franz Beckenbauer, además del 0-5 y el 4-2 en los duelos de Bundesliga en Stuttgart y Múnich: los precedentes de esta temporada contra los suabos invitan al optimismo de cara al sábado. Desde que Vincent Kompany tomó las riendas del FCB, el Bayern ha ganado incluso los cinco partidos oficiales disputados contra el VfB. La última derrota ante el Stuttgart llegó en mayo de 2024 en la Bundesliga (3-1 fuera)“, añade la web oficial del cuadro bávaro.

Último reto para Luis Díaz antes del Mundial 2026

Será el último partido del Bayern Múnich en esta temporada. Después, Luis Díaz viajará a Colombia para integrarse a la selección y empezar a trabajar, junto a sus compañeros, de cara al Mundial 2026.