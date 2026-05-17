Preocupación en Bayern Múnich: compañero de Luis Díaz se lesionó y hay alarmas

Bayern Múnich finalmente pudo celebrar el título de la Bundesliga, en donde Luis Díaz fue uno de los grandes protagonistas. Más allá del festejo, la temporada para ellos todavía no termina debido a que les queda la final de la Copa de Alemania.

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El partido se disputará el próximo fin de semana contra el Stuttgart, pero hay incertidumbre después de que se confirmara la lesión de uno de los principales futbolistas de la platilla.

Se trata de Manuel Neuer, el experimentado portero que con 40 años sigue siendo una completa muralla para los bávaros y ha sido fundamental en varios de los compromisos de la temporada.

Según indicó el club alemán, el guardameta tiene un problema muscular en el gemelo, aunque no se precisó el tiempo de recuperación que necesitará y si podrá estar presente el próximo sábado.

Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

De hecho, la preocupación se encendió después de que tuviera que ser reemplazado en el último partido por los problemas que sintió en su pierna izquierda.

Esta noticia llega en medio de las especulaciones que hay por la posibilidad de que Neuer esté en el Mundial 2026 y sea el arquero titular de Alemania, lo que podría significar su última Copa del Mundo.

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En un principio, el arquero del Bayern Múnich ya había puesto punto final a su paso por la escuadra nacional. Sin embargo, de acuerdo con varios medios, lo habrían convencido para que esté en la cita orbital que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

De hecho, desde Alemania se ha informado que Julian Nagelsmann, el seleccionador alemán, lo habría puesto en la prelista de los 55 futbolistas que ahora están habilitados para jugar el Mundial.

Luis Díaz y Manuel Neuer. Foto: Getty Images

Se espera que la convocatoria definitiva de Alemania con los 26 jugadores se conozca el próximo jueves, 21 de mayo, en Fráncfort. Por lo mismo, resta esperar si de pronto esta lesión puede complicar los planes que tendría Neuer para el futuro próximo.