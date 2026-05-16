‘Blooper’ de Luis Díaz levantando el trofeo de Bundesliga: en Bayern no aguantaron la risa

En el momento de la gloria, Luis Díaz tuvo un increíble blooper. Este sábado, 16 de mayo de 2026, Bayern Múnich goleó 5-1 a Colonia y se coronó como campeón de la Bundesliga, con el guajiro como una de sus grandes figuras en la temporada.

Locura de Luis Díaz celebrando la Bundesliga: de la medalla al baño de cerveza en Bayern Múnich

Cuando todos lo jugadores del Bayern Múnich se pasaban entre sí el trofeo de la Bundesliga para levantarlo, llegó a Luis Díaz y este lo agarró al revés. Fue al alzarlo que se percató que estaba erróneo. Entre su cara y las risas de sus compañeros se volvieron virales.

Ensalada de goles del Bayern para recoger el Schale

Campeón desde hace semanas de su 35º título de campeón de Alemania, Bayern Múnich termina la temporada liguera con 122 goles, 36 de ellos del delantero inglés Harry Kane (59 entre todas las competiciones), que este sábado firmó un triplete (10′, 13′, 69′).

El domingo, el colombiano Luis Díaz y el resto del equipo dirigido por Vincent Kompany proseguirán con los festejos desde el balcón del ayuntamiento de la ciudad, que da a la Marienplatz, antes de prepararse para la final de la Copa alemana, el sábado que viene en Berlín ante el Stuttgart.

Luis Díaz levantando el trofeo de la Bundesliga 2025-2026. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Números de vértigo

Gracias a su 28ª victoria liguera (por una derrota y cinco empates), Bayern termina con 89 puntos, el cuarto mejor registro de la historia de la Bundesliga, por detrás de los 91 del Bayern (2012/13) y los 90 del Bayer Leverkusen (2023/24) y del Bayern (2013/14).

Pero si el foco festivo del fin de semana en Alemania estaba en Múnich, donde el francés Michael Olise recibió el premio al mejor jugador de la temporada, el interés deportivo se centraba en Fráncfort, donde el Stuttgart (4º) empató con el Eintracht (2-2) y selló el último boleto a la próxima edición de la Champions League.

Los suabos terminan el campeonato en cuarta posición, por detrás del Bayern, el Borussia Dortmund y el Leipzig.

Tras los goles de Chema Andrès (10′) y Nikolas Nartey (45+4′), los hombres de Sebastian Hoeness fueron alcanzados en la segunda parte por dos penales transformados por Jonathan Burkhardt para el equipo local.

*Con información de AFP