Bayern Múnich venció este miércoles, 22 de abril, por 2-0 al Bayer Leverkusen en la semifinal de la Copa de Alemania (DFB Pokal). Los bávaros siguen con su temporada de ensueño, hasta ahora, y ya están en la final del torneo.

Luis Díaz fue titular con Bayern Múnich en la semifinal de este miércoles. Como ya es costumbre, el guajiro es casi indispensable en los planes de su entrenador, Vincent Kompany, y en el terreno de juego responde.

Lucho se asoció, fue importante y anotó. De hecho, estuvo bastante activo en ataque y trató de fulminar al portero rival, Mark Flekken, en varios tramos del partido.

No lo podía creer: Luis Díaz sufrió soberbia tapada del portero rival en Copa de Alemania

El primer tanto para Bayern Múnich llegó a los 22′ y gracias a su máxima figura en ataque: Harry Kane. El inglés recibió un pase desde la derecha, de Musiala, tuvo tiempo de parar el balón y acomodarse para rematar fuerte de derecha. La algarabía se tomó por completo el banco bávaro.

¡EL NUEVE NO PERDONA! Harry Kane recibió dentro del área y pateó con fuerza para firmar el primero de Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen por la semifinal de la Copa de Alemania. ¡Qué abrazo con Lucho Díaz!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qaGf6Go1zZ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2026

Con ese 1-0 se fueron al descanso y las caras largas en el Bayer Leverkusen eran notorias. Ante su público les restaban 45′ para tratar de darle vuelta a la situación, incluso detener la temporada de ensueño del Bayern.

Sin embargo, el segundo tiempo fue un poco más de lo mismo. Bayern Múnich atacando en casi todo el tramo, incluyendo a Luis Díaz, y Bayer Leverkusen resistiendo. No obstante, los locales también tuvieron un par de ocasiones claras.

Manuel Neuer, el histórico portero del Bayern Múnich, tuvo atajadas clave que sostuvieron el cero en su arco. Demostró que sigue siendo fundamental para el elenco bávaro y sus compañeros en el terreno de juego.

Ya sobre los 90′, Luis Díaz anotó el 2-0 a favor de Bayern Múnich, definiendo un mano a mano ante el portero del Leverkusen. Con eso, quedó absolutamente liquidado el partido.

¡VALE LUCHO, VALE! Díaz se mostró bien y recibió para marcar el 2-0 final de Bayern Munich vs. Leverkusen por la semifinal de la Copa de Alemania.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/u5PbEagSMO — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2026

Bayern Múnich sigue en carrera por ganar todo en este 2026. Ya tiene la Supercopa de Alemania, ya aseguró matemáticamente la Bundesliga, está en semifinales de Champions League y ahora queda a un partido de ganar la Copa de su país.

Harry Kane celebrando su anotación ante Bayer Leverkusen en la semifinal de la DFB Pokal. Foto: Getty Images

¿Cuál será el rival del Bayern Múnich en la final de la Copa de Alemania?

El rival del Bayern Múnich en la final de la Copa de Alemania saldrá del ganador entre Stuttgart y Friburgo. Jugarán el jueves 22 de abril a partir de la 1:45 p. m. de Colombia.