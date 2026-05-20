Cristiano Ronaldo persigue el éxito siendo nuevo socio de ambicioso proyecto: anuncio oficial

Donde pueda existir la chance de ganar más dinero, ahí estará Cristiano Ronaldo. Quien aún está activo como jugador y disputará el Mundial 2026 con Portugal donde enfrentará a Colombia, fue anunciado como socio de LiveModeTV.

De acuerdo a los reportes que se han podido conocer, la mencionada es una plataforma streaming que busca seguir con modelos exitosos como el de CazéTV, donde se desligan de los medios tradicionales y son estos, a través de YouTube, los que transmisten partidos de manera gratuita.

Esta tendencia en la comunicación ha sido exitosa para varios perfiles, cada vez son más lo que lo intentan y al ver dicho auge, CR7 quiso apostarle para hacer crecer aún más su gran patrimonio.

Perfiles como Futbol de Inglaterra, en X, destacaron el movimiento del jugador de 41 años.

“Cristiano Ronaldo se convirtió en accionista y socio de LiveModeTV, una plataforma streaming para transmitir partidos gratis por todo el mundo, de la misma manera e idea que lo hace el famoso Youtuber CazéTV”, explicaron del modelo de negocio.

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Al parecer, es un proyecto ambicioso que ha iniciado con apenas dos ligas, pero que espera llegar a cubrir más audiencias alrededor del mundo.

“Por el momento, solo está enfocado en transmitir 34 partidos del Mundial incluidos los partidos de Portugal y Brasil, sin embargo, la idea es expandirse para que el publico de Latinoamerica y Europa tengan acceso a ligas Europeas y Sudamericanas de manera gratuita a traves de Youtube”, suman en el reporte.

LiveModeTV le da bienvendida a Cristiano

A través de sus redes sociales, LiveModeTV anunció en días pasado que el astro luso será uno de sus nuevos socios.

“Nos complace anunciar que Cristiano Ronaldo es el nuevo socio de LiveModeTV”, publicaron.

“Juntos, estamos llevando el fútbol en vivo a YouTube de una nueva manera, con los aficionados en el centro de todo”, sumaron de los objetivos que tenían previstos alcanzar.

Cabe referenciar que dicha compañía a la que ahora se junta Ronaldo transmistirá la Copa del Mundo 2026. También apuesta por salir “en directo en YouTube”, por tener “¡Todos los partidos de España!“ y ”¡Un gran partido por día, todos los días!“, dicen en X.

Ronaldo y su último Mundial

Un total de 27 jugadores presentó el DT, Roberto Martínez, como su lista final para el Mundial que se avecina. En la cita de Estados Unidos, Canadá y México estará Cristiano, acompañado de una nueva camada lusa que la ponen como candidata a ganar.

Cristiano Ronaldo fue confirmado para el Mundial 2026. Foto: @Portugal // Getty Images

Para el goleador será su sexta cita orbital, tras haber estado en las de Alemania 2006 (Mejor resultado: 4.° lugar), Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y la de Qatar 2022.

Convocados de Portugal al Mundial: