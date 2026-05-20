Furor por los eléctricos: Tesla dispara las matrículas de carros en Colombia este 2026

La compañía estadounidense Tesla entró al mercado colombiano en noviembre del año pasado. Desde entonces, ha venido a competirle a otras compañías populares en el país con sus modelos eléctricos.

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La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, aseguró que desde que Tesla llegó a Colombia hasta marzo de 2025, han vendido 24.000 vehículos en el país. Esa cifra equivale al promedio mensual de ventas de todos los carros en el país.

Como referencia, en abril de este año fueron matriculados 26.787 vehículos nuevos en el país, según cifras de Fenalco y la Andi. Debido a las cifras, Rusinque aseguró en Blu Radio que la empresa “llegó pisando fuerte”.

El crecimiento de la marca ha sorprendido a competidores y autoridades. Sin embargo, la SIC emitió la semana pasada una orden administrativa contra Tesla debido a las reiteradas quejas de clientes.

La funcionaria señaló que existen compradores afectados que desistieron de la compra tras los incumplimientos en la entrega. En este caso, la SIC pide que Tesla realice los reembolsos correspondientes.

“También se les obliga a que en el evento de no poder cumplir, sin ningún descuento se les devuelva, se les hagan los reembolsos respectivos como corresponde”, agregó la superintendente.

La llegada de Tesla a Colombia ha revolucionado el sector automotriz. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

La orden de la SIC

El pasado 14 de mayo la SIC publicó un comunicado en el que le ordenaba a Tesla que garantizara el cumplimiento de los derechos de los consumidores. La entidad realizó una investigación a las actividades comerciales de la marca desde su llegada al país.

Específicamente se centraron en las ventas realizadas por su página web. Entre los hallazgos, encontraron peticiones, quejas y reclamos presentados por clientes.

“Según la información recaudada, la autoridad evidenció situaciones que podrían afectar los derechos de los consumidores, especialmente frente a retrasos en las entregas de vehículos inicialmente prometidas”, explicó la entidad.

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La SIC encontró que más de 1.800 vehículos que debían ser entregados entre febrero y marzo de 2026 siguen pendientes de distribución. También indicaron que hay limitaciones en la garantía de algunos componentes e inconsistencias en la información de los superchargers.

Por esta razón, les ordenaron que aclaren sus fechas de entrega y que especifiquen que son tentativas. Además, les pidieron que aclaren su sistema de atención al cliente y corrijan información sobre infraestructura de carga.