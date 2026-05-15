El “anti-Tesla” de Jeff Bezos ya tiene fecha: fabricará su pickup eléctrica barata este año

La empresa estadounidense Slate Auto anunció la fabricación de su primera pickup eléctrica. La compañía señaló que ya terminó una ronda de financiación donde reunió 650 millones de dólares de diferentes inversores.

Estrategia Kia 2026: la lista de países donde bajarán los precios de los modelos más vendidos

Uno de ellos es Jeff Bezos, el multimillonario fundador de Amazon. Otros inversores son TWG Global y Re:Build Manufacturing, que esperan las primeras entregas de carros a finales de 2026.

La aparición de esta nueva marca en el mercado automotriz llega en medio de la expansión de carros eléctricos en el mundo. Slate Auto aseguró que tiene más de 160.000 reservas de clientes interesados en sus vehículos.

Por esa razón, han estado reuniendo el dinero para pagar fábricas, proveedores y personal. El delegado de la compañía, Peter Faricy, indicó que la financiación les permitirá entregar carros “a tiempo y dentro del presupuesto”.

En la página web del vehículo, los interesados pueden asegurar un lugar en la fila de reservas por tan solo 50 dólares. La empresa asegura que el monto es reembolsable y, al momento de ordenar, cada cliente podrá personalizar el vehículo como prefiera.

Ese factor es lo que diferencia a Slate Auto de otras marcas. En sus comunicados y portales explican que cada persona podrá agregar o intercambiar los accesorios que desee, por lo que cada vehículo tiene un diseño inédito.

“Cuando llegue el momento de ordenar, elige la batería y los accesorios preinstalados, como vinilos o un kit para SUV. Siempre puedes explorar cómo lucirán los accesorios en el Slate Maker, pero no tienes que preocuparte por comprarlos hasta que se abra el plazo de pedidos. Así que siéntete libre de dar rienda suelta a tu imaginación”, señala Slate Auto.

El vehículo tendrán un precio base de 20.000 dólares. Foto: Auto Slate

¿Cómo es el vehículo?

El modelo tipo pickup eléctrico tiene dos puertas y un diseño completamente básico, pensado para ser personalizado y decorado por el cliente. El precio tendrá un promedio de 20.000 dólares y dependerá de los accesorios elegidos por el usuario.

El Xpeng G9: la tecnología que rompe todo esquema y brinda una alternativa innovadora para maneja

En cuanto a la autonomía del vehículo, la marca prevé que será de 240 kilómetros con batería estándar y 368 kilómetros con una de largo alcance. Una de las características del modelo es su simpleza, sin sistema de entretenimiento para que el conductor utilice su propio celular o parlante.

La idea es entregar un concepto de “carro en blanco”, donde cada quien puede elegir cómo quiere que sea. Los vehículos serán producidos en la ciudad de Warsaw, en el estado de Indiana, donde esperan crear más de 2.000 empleos.

Slate Auto busca competir con Tesla y otros modelos eléctricos gracias a su precio económico. Para ello, reducen costos en piezas, diseños y extras para que el cliente pague solo por lo añadido. Se espera que en junio de este año la empresa entregue más detalles sobre el servicio, especificaciones eléctricas y posible llegada a otros países.