¿Cuánto está costando moverse en taxi en Medellín este 2026? Estas son las tarifas que ya se están cobrando en la ciudad

El ajuste ya está en plena aplicación en la ciudad y redefine el valor del banderazo, la carrera mínima y el viaje al aeropuerto.

27 de febrero de 2026, 11:20 a. m.
Los taxis ya aplican las tarifas 2026 tras la actualización oficial de la Secretaría de Movilidad de Medellín.
Los taxis ya aplican las tarifas 2026 tras la actualización oficial de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Tomar un taxi en Medellín ya no cuesta lo mismo que el año pasado. Las tarifas 2026 están vigentes tras la actualización oficial de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

El impacto se siente sobre todo en las carreras cortas y en los trayectos hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

Las tarifas 2026 ya ruedan en las calles de Medellín

Las nuevas tarifas de taxi en Medellín ya están en vigor y se aplican en toda la ciudad tras la resolución expedida por la Secretaría de Movilidad de Medellín.

El ajuste, que comenzó a regir desde el 2 de febrero, corresponde a la actualización anual basada en el estudio técnico de costos del servicio.

De acuerdo a las cifras divulgadas por la Secretaría de Movilidad de Medellín, esto significa que los usuarios hoy pagan un banderazo de $5.900 en el taxi básico, con una carrera mínima de $8.300 y un cobro de $300 por minuto de espera.

Los valores cambian en el caso de taxis eléctricos y de lujo, que manejan tarifas superiores debido a sus características y costos operativos.

Desde la Alcaldía de Medellín se explicó que la actualización tuvo en cuenta variables como combustibles, mantenimiento, seguros y el salario mínimo vigente.

El objetivo, según la administración, es mantener el equilibrio entre la sostenibilidad del servicio y la capacidad de pago de los usuarios.

Nuevas pistas de taxis para la ciudad de Cali.
El viaje al aeropuerto es uno de los trayectos más costosos en 2026. Foto: Raúl Palacios

Ir al aeropuerto en taxi y hacer carreras cortas en Medellín ahora sale más caro en 2026

Uno de los trayectos que más sienten los pasajeros es el que conecta con el Aeropuerto Internacional José María Córdova, cuya tarifa oficial supera los $130.000 en el servicio básico y es mayor en las categorías eléctrica y de lujo.

En recorridos cortos, el impacto también es evidente, ya que el peso del banderazo y la carrera mínima inciden directamente en el valor final.

Desde el sector se ha indicado que la actualización obedece a la variación en los costos del servicio, en un contexto donde los usuarios cuentan con diversas alternativas de movilidad en Medellín.

Las autoridades recordaron que los conductores solo pueden aplicar las nuevas tarifas si el taxímetro está debidamente calibrado y cuenta con el adhesivo oficial de actualización 2026.

Trucos que pocos conocen para ahorrar dinero con el metro de Medellín: use bien la app Cívica

Además, continúan los operativos de control para evitar cobros indebidos.

Con este ajuste, Medellín consolida las tarifas que regirán durante todo el año y reabre el debate sobre el costo de la movilidad urbana en medio de una economía que sigue presionando el bolsillo de los ciudadanos.

