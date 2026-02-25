Antioquia

Cambian las reglas del tráfico en Rionegro: así será la circulación en el centro

La Alcaldía de Rionegro implementó nuevos sentidos viales en el centro del municipio para aliviar la congestión y mejorar la seguridad vial en zonas de alta actividad comercial

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

25 de febrero de 2026, 8:33 a. m.
En el centro de Rionegro comenzaron a regir nuevos sentidos viales para mejorar la movilidad urbana.
En el centro de Rionegro comenzaron a regir nuevos sentidos viales para mejorar la movilidad urbana.

Desde esta semana, el centro de Rionegro implementa una reorganización vial que modifica el sentido de varias vías estratégicas, una medida que busca mejorar la movilidad en zonas de alta actividad comercial y reducir los puntos críticos de tráfico.

Reorganización vial en Rionegro: qué cambia en el centro del municipio

La Administración municipal de Rionegro puso en marcha un nuevo esquema de circulación en el casco urbano, una estrategia que responde a los resultados de una prueba piloto realizada a comienzos de febrero.

Dicha acción evidenció una mejor distribución del flujo vehicular y una reducción de la congestión en sectores clave.

De acuerdo a lo ha registrado Mi Oriente, las modificaciones quedaron establecidas mediante la Resolución 263 de 2026 emitida por la Secretaría de Movilidad.

Esta ley reorganiza la circulación en áreas como La Galería, la Fiscalía y La Mayorista, donde confluyen vehículos particulares, transporte público y carga.

Uno de los cambios más relevantes se presenta en el sector de La Galería, donde la carrera 44 opera en un solo sentido, desde la plaza de mercado hasta el puente de la Fiscalía, con el objetivo de ordenar el tránsito en un tramo fundamental para la actividad comercial.

En el entorno del parqueadero La Mina, también se establecieron sentidos únicos en varias calles y carreras, con el propósito de evitar la concentración del tráfico en un solo eje vial y mejorar la circulación general del sector.

Por otra parte, la carrera 48, entre calles 62 y 63A, operará en sentido únicosur-norte.

Rionegro, Antioquia.
La reorganización vial en el centro de Rionegro busca mejorar la movilidad y reducir los tiempos de desplazamiento en las vías más congestionadas del municipio. Foto: Oficina de Comunicaciones Alcaldía de Rionegro

Reorganización vial en Rionegro: ¿qué cambia en el centro del municipio?

La Secretaría de Movilidad explicó que la reorganización vial busca fortalecer la seguridad vial, reducir los tiempos de desplazamiento y facilitar el tránsito de vehículos de carga y servicio público, que ahora deberán seguir rutas diferenciadas respecto a los vehículos particulares.

La medida hace parte de una estrategia integral de movilidad urbana que incluye señalización progresiva y acompañamiento pedagógico a los ciudadanos por parte del programa “A Rionegro lo mueves tú”.

Contará con gestores que orientarán a conductores y peatones durante el periodo de adaptación.

Estado de las vías en Antioquia: cierres parciales complican la salida hacia Santa Elena y Rionegro

Las autoridades municipales señalaron que durante los próximos días se reforzará la señalización vertical y horizontal, al tiempo que se evaluará el impacto de los cambios para realizar ajustes en caso de ser necesario.

El objetivo es consolidar un sistema vial más ordenado en el centro de la ciudad, donde el crecimiento urbano ha hecho necesario un rediseño de los flujos de circulación.

Durante los próximos días, la Secretaría de Infraestructura realizará la señalización correspondiente.

