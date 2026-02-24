Los conductores que se movilizan entre Medellín y el Oriente antioqueño enfrentarán cierres parciales en la vía a Santa Elena y en la conexión del Túnel de Oriente, debido a trabajos de mantenimiento y control de riesgos que podrían generar demoras en los desplazamientos.

Cierres en la vía a Santa Elena: puntos afectados y trabajos en curso

La vía que conecta a Medellín con el corregimiento de Santa Elena presenta restricciones parciales en varios puntos críticos, donde se implementan controles de tráfico tipo “pare y siga” para garantizar la seguridad de los usuarios.

Estos cierres se concentran especialmente en sectores con antecedentes de inestabilidad del terreno y trabajos de mantenimiento, como el kilómetro 11+200, sector Mirador, donde las autoridades han mantenido intervenciones para estabilizar la infraestructura vial.

De acuerdo con información de la Gobernación de Antioquia y de la concesión vial encargada de la operación del corredor, estas medidas buscan permitir el tránsito alternado mientras se ejecutan labores técnicas en la calzada.

Esto implica cierres intermitentes durante varios días y reducción de la velocidad en tramos específicos.

Estas intervenciones son recurrentes en este corredor debido a las condiciones topográficas y geológicas de la zona, que han generado movimientos de tierra y afectaciones históricas a la vía.

La vía Santa Elena es uno de los accesos tradicionales entre Medellín y el Oriente antioqueño, y su operación con restricciones temporales ha sido una constante en los últimos años.

Este hecho se presenta especialmente en temporadas de lluvias o durante trabajos de estabilización de taludes.

Vía a Santa Elena con paso alternado por obras y controles preventivos, lo que genera demoras en la conexión entre Medellín y el corregimiento. Foto: Captura de pantalla: @GobAntioquia

Conexión Tunel de Oriente: mantenimiento con cierres parciales y nocturnos

En la conexión vial del Túnel de Oriente, infraestructura que comunica el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás y el aeropuerto José María Córdova, también se presentan afectaciones por trabajos programados de mantenimiento.

La concesión Túnel de Oriente informó que durante esta semana se realizan intervenciones técnicas en el túnel, lo que implica cierres temporales, principalmente en horarios nocturnos.

Durante e ste tiempo se llevarán acabo labores como limpieza, mantenimiento electromecánico y mejora del pavimento, con el fin de reforzar la seguridad vial.

Estas restricciones se aplican entre las 10:00 de la noche y las 4:00 de la madrugada, mientras que durante el día la vía opera con normalidad, aunque con monitoreo permanente del tráfico, de acuerdo a lo que se registra en El Colombiano.

El Túnel de Oriente es considerado uno de los corredores más importantes del departamento, ya que reduce significativamente el tiempo de desplazamiento entre Medellín y Rionegro.

Soporta un alto volumen de tráfico diario, especialmente en horas pico y fines de semana.

La combinación de cierres parciales en la vía a Santa Elena y las restricciones programadas en el Túnel de Oriente podría generar congestiones en los corredores alternos, como Las Palmas, especialmente en horas de alta demanda.