Medellín

Estado de las vías en Antioquia: cierres parciales complican la salida hacia Santa Elena y Rionegro

Las autoridades viales mantienen restricciones temporales por trabajos de mantenimiento y control de riesgos en dos corredores clave que conectan a Medellín con el Oriente antioqueño.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 12:06 p. m.
Túnel de Oriente, donde se aplican cierres parciales por labores de mantenimiento y control técnico para garantizar la seguridad vial en la conexión entre Medellín y el Oriente antioqueño.
Túnel de Oriente, donde se aplican cierres parciales por labores de mantenimiento y control técnico para garantizar la seguridad vial en la conexión entre Medellín y el Oriente antioqueño. Foto: Captura de pantalla X @dw_espanol

Los conductores que se movilizan entre Medellín y el Oriente antioqueño enfrentarán cierres parciales en la vía a Santa Elena y en la conexión del Túnel de Oriente, debido a trabajos de mantenimiento y control de riesgos que podrían generar demoras en los desplazamientos.

Cierres en la vía a Santa Elena: puntos afectados y trabajos en curso

La vía que conecta a Medellín con el corregimiento de Santa Elena presenta restricciones parciales en varios puntos críticos, donde se implementan controles de tráfico tipo “pare y siga” para garantizar la seguridad de los usuarios.

Estos cierres se concentran especialmente en sectores con antecedentes de inestabilidad del terreno y trabajos de mantenimiento, como el kilómetro 11+200, sector Mirador, donde las autoridades han mantenido intervenciones para estabilizar la infraestructura vial.

De acuerdo con información de la Gobernación de Antioquia y de la concesión vial encargada de la operación del corredor, estas medidas buscan permitir el tránsito alternado mientras se ejecutan labores técnicas en la calzada.

Medellín

El efecto ‘Metro de la 80’: ¿Por qué estos 3 barrios de la Comuna 7 son la mejor opción para invertir en 2026?

Medellín

Prográmese: EPM anunció cortes de agua en estos barrios de Medellín y Bello entre el martes 24 de febrero y el domingo 1 de marzo

Medellín

La revolución biónica ya está aquí: así son las prótesis inteligentes que llegan a Medellín

Medellín

Revelan detalles de la entrega de tres miembros de las disidencias de las Farc en Antioquia

Medellín

¿Quién es la ‘doctora perreo’, la psicóloga que logró la primera tesis de doctorado sobre el reguetón en Colombia?

Medellín

Abuso sexual, malos tratos y hambre llevaron a una niña de 14 años y a tres disidentes de las Farc a entregarse al Ejército en Antioquia

Medellín

Pilas, nuevos cursos académicos virtuales gratuitos en Medellín: así pueden aplicar los ciudadanos

Impuestos

Pago de impuestos: este viernes 27 de febrero vence el plazo para el pago del ICA en Bogotá

Bogotá

Localidades que más se han valorizado en 2026 por la construcción del metro en Bogotá

Vehículos

Más de 20.000 motociclistas fueron sancionados por esta infracción en el último año en Bogotá. No sea el siguiente

Esto implica cierres intermitentes durante varios días y reducción de la velocidad en tramos específicos.

Estas intervenciones son recurrentes en este corredor debido a las condiciones topográficas y geológicas de la zona, que han generado movimientos de tierra y afectaciones históricas a la vía.

La vía Santa Elena es uno de los accesos tradicionales entre Medellín y el Oriente antioqueño, y su operación con restricciones temporales ha sido una constante en los últimos años.

Este hecho se presenta especialmente en temporadas de lluvias o durante trabajos de estabilización de taludes.

Vía a Santa Elena con paso alternado por obras y controles preventivos, lo que genera demoras en la conexión entre Medellín y el corregimiento.
Vía a Santa Elena con paso alternado por obras y controles preventivos, lo que genera demoras en la conexión entre Medellín y el corregimiento. Foto: Captura de pantalla: @GobAntioquia

Conexión Tunel de Oriente: mantenimiento con cierres parciales y nocturnos

En la conexión vial del Túnel de Oriente, infraestructura que comunica el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás y el aeropuerto José María Córdova, también se presentan afectaciones por trabajos programados de mantenimiento.

La concesión Túnel de Oriente informó que durante esta semana se realizan intervenciones técnicas en el túnel, lo que implica cierres temporales, principalmente en horarios nocturnos.

Durante e ste tiempo se llevarán acabo labores como limpieza, mantenimiento electromecánico y mejora del pavimento, con el fin de reforzar la seguridad vial.

Estas restricciones se aplican entre las 10:00 de la noche y las 4:00 de la madrugada, mientras que durante el día la vía opera con normalidad, aunque con monitoreo permanente del tráfico, de acuerdo a lo que se registra en El Colombiano.

El Túnel de Oriente es considerado uno de los corredores más importantes del departamento, ya que reduce significativamente el tiempo de desplazamiento entre Medellín y Rionegro.

Soporta un alto volumen de tráfico diario, especialmente en horas pico y fines de semana.

La combinación de cierres parciales en la vía a Santa Elena y las restricciones programadas en el Túnel de Oriente podría generar congestiones en los corredores alternos, como Las Palmas, especialmente en horas de alta demanda.

Más de Medellín

Obras del Metro de la 80 avanzan en el corredor occidental de Medellín, donde se proyectan nuevas centralidades urbanas y espacio público renovado.

El efecto ‘Metro de la 80’: ¿Por qué estos 3 barrios de la Comuna 7 son la mejor opción para invertir en 2026?

Cortes de agua en Medellín.

Prográmese: EPM anunció cortes de agua en estos barrios de Medellín y Bello entre el martes 24 de febrero y el domingo 1 de marzo

Dispositivos de alta tecnología como prótesis inteligentes y trajes biónicos comienzan a implementarse en Medellín, marcando un avance en la rehabilitación y la inclusión de personas con discapacidad en Colombia. Foto de rferencia

La revolución biónica ya está aquí: así son las prótesis inteligentes que llegan a Medellín

Disidentes de las Farc.

Revelan detalles de la entrega de tres miembros de las disidencias de las Farc en Antioquia

Luisa Fernanda Espinal Ramírez, psicóloga paisa que hizo un doctorado sobre el perreo, el baile del reguetón..

¿Quién es la ‘doctora perreo’, la psicóloga que logró la primera tesis de doctorado sobre el reguetón en Colombia?

Una niña de 14 años reclutada forzozamente por las disidencias de las FARC y otras tres personas se entregaron al Ejército en Ituango.

Abuso sexual, malos tratos y hambre llevaron a una niña de 14 años y a tres disidentes de las Farc a entregarse al Ejército en Antioquia

x

Pilas, nuevos cursos académicos virtuales gratuitos en Medellín: así pueden aplicar los ciudadanos

Avioneta accidentada en el aeropuerto Reyes Murillo, en Nuquí, Chocó.

Avioneta con ocho personas a bordo se accidentó en el aeropuerto de Nuquí, Chocó, al momento de despegar hacia Quibdó: esto se sabe

El Túnel del Toyo, eje central de la Vía al Mar, permitirá reducir el viaje entre Medellín y Urabá a cerca de cuatro horas. Foto: Gobernación de Antioquia.

¿Qué pasa con el Túnel del Toyo? Invías advirtió irregularidades, pero interventoría desmintió señalamientos: “No hay ningún goteo”

Noticias Destacadas