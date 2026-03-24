El ‘megahotel’ de Chía ya abrió: esto vale una noche en el B3 Sibelius

En la Sabana de Bogotá acaba de entrar en operación uno de los proyectos hoteleros más ambiciosos de la zona. Se trata del Hotel B3 Sibelius, una apuesta de la cadena Hoteles B3, que busca responder al crecimiento empresarial, académico y de servicios que ha tenido el corredor norte de la capital.

El hotel, que comenzó a recibir huéspedes desde el 19 de marzo de 2026, hace parte de una inversión superior a $35.000 millones y se posiciona como un nuevo punto de alojamiento para viajeros corporativos, visitantes académicos y pacientes del sector salud en la región.

Cuenta con 139 habitaciones distribuidas en distintas tipologías, diseñadas tanto para estadías cortas como prolongadas, y con espacios orientados a reuniones, eventos y actividades empresariales.

Así es el lujoso hotel de la Selección Colombia en Barranquilla: “Referentes desde Liverpool hasta Barcelona”

Además, su ubicación estratégica en Chía cerca de universidades, clínicas y centros corporativos refuerza su perfil como hotel enfocado en negocios, sin dejar de lado el turismo de descanso.

Adicional a esto, se suma su propuesta gastronómica con el restaurante Cuatró Bistro, que tiene capacidad para cerca de 188 personas y combina gastronomía europea como la italiana, francesa y mediterránea.

Este tipo de infraestructura responde a un cambio más amplio en la Sabana, donde municipios como Chía han pasado de ser zonas residenciales a convertirse en polos económicos que demandan servicios hoteleros de mayor escala.

Ahora bien, más allá de su tamaño o concepto, una de las preguntas clave es cuánto cuesta hospedarse allí.

LOMA, el nuevo hotel de Marriott que conecta con la cultura local de Medellín

A diferencia de lo que muchos podrían esperar, el hotel no maneja una tarifa única por noche. Como ocurre en el sector, los precios dependen de la fecha, la demanda y el tipo de habitación.

Para tener una referencia, en la temporada de Semana Santa de 2026, los valores consultados oscilan entre $ 365.000 para habitaciones estándar y $ 474.000 para suites especiales.

Estas tarifas pueden cambiar dependiendo de la disponibilidad y de la cercanía a las fechas de alta ocupación. En momentos de mayor demanda, como festivos o eventos, los precios tienden a incrementarse progresivamente.

Reservar con anticipación puede marcar una diferencia en el precio final. Foto: Booking

Este es el hotel abandonado en la Cordillera de los Andes; obtuvo el récord por ser el más alto del mundo

El costo de hospedarse en el B3 Sibelius no responde a una cifra fija, sino a una lógica dinámica del mercado hotelero. La anticipación en la reserva y la elección de fechas pueden marcar diferencias importantes en el valor final.

La apertura de este tipo de proyectos también confirma cómo la Sabana de Bogotá viene consolidándose como un nuevo polo de turismo y negocios, impulsado por su cercanía a la capital y el crecimiento de su infraestructura empresarial, académica y de servicios.