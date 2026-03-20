TURISMO

Semana Santa 2026 | Los destinos nacionales e internacionales que están más baratos que en 2025 y los días que sale más económico reservar

Los colombianos buscan destinos con miras a la Semana Mayor, entre el domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril de 2026.

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Redacción Turismo
20 de marzo de 2026, 4:00 p. m.
Foto de referencia sobre búsqueda de vuelos y referencia de precios
Foto de referencia sobre búsqueda de vuelos y referencia de precios Foto: Getty Images

Kayak Colombia dio a conocer cuáles son los destinos nacionales e internacionales más baratos en 2026 respecto al año pasado.

De acuerdo con el tradicional buscador de viajes, existen destinos que muestran caídas en los precios de los vuelos en comparación con 2025.

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En el plano nacional las mayores oportunidades de ahorro están en Cali, Bogotá y Barranquilla, con una disminución del 42%, 31% y 21% en el precio medio de los vuelos ida y vuelta en clase económica frente a 2025, respectivamente.

Cali centro de avistamiento de aves en Colombia
Cali - Colombia Foto: DANIEL JARAMILLO
Bogota, Colombia
Panorámica de la ciudad de Bogotá. Foto: Getty Images/iStockphoto
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La Ventana al mundo, de Barranquilla Foto: Guillermo Torres / Semana

En el plano internacional, Orlando (-33%), Cancún (-26%) y Miami (-17%) son los destinos que registran las mayores caídas en los precios medios de vuelos en comparación con el pasado año.

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Orlando - Foto panorámica
Orlando - Foto panorámica
Cancún, México
Cancún, México Foto: Turismo Cancún
Miami Beach, en Florida, es uno de los lugares más turísticos del país.
Miami Beach, en Florida, es uno de los lugares más turísticos del país. Foto: AFP

Al margen de cuáles están más baratos, también están los destinos más buscados.

A nivel nacional y de acuerdo con los datos de búsqueda de vuelos, Santa Marta (precio medio de vuelo de ida y vuelta en clase económica de $511.567), Cartagena ($433.448 precio medio) y San Andrés ($656.399 precio medio) son los destinos más buscados por los viajeros colombianos para esta Semana Santa, mientras que Cali irrumpe como el de mayor tendencia, registrando un crecimiento del 33% en las búsquedas de vuelos frente al año anterior y un precio medio de $207.241.

A nivel internacional, Miami ($1.797.390 precio medio, Punta Cana ($1.860.871 precio medio) y Ciudad de Panamá ($952.168 precio medio) lideran el top 3 de los destinos más buscados, mientras que Río de Janeiro se posiciona como el de mayor tendencia entre los viajeros colombianos, con un incremento en las búsquedas de vuelos del 138% en comparación con el año pasado y un precio medio de $2.233.418.

Este es el top 10 de los destinos más baratos en 2026 vs 2025, con miras a la Semana Santa, según el buscador de viajes:

Los destinos más baratos en 2026 vs 2025 en Semana Santa
Los destinos más baratos en 2026 vs 2025 en Semana Santa Foto: Foto del informe de Kayak

Los precios medios de los vuelos y hoteles registran caídas del 17% y del 2% en destinos nacionales y del 16% y 10% en destinos internacionales frente al año anterior, ofreciendo diferentes oportunidades de ahorro para aquellos que todavía estén planeando sus vacaciones.

“Para los viajeros que quieran estirar su presupuesto, conocer cuándo salir y regresar es clave. De acuerdo con los datos de búsqueda de vuelos, el 30 de marzo se perfila como uno de los días más económicos para volar a destinos nacionales, mientras que para destinos internacionales el día más económico es el 2 de abril. En cuanto a la vuelta, el 5 de abril es el día más costoso para regresar tanto en rutas nacionales como internacionales, por lo que aquellos que quieran ahorrar todavía más, deben evitarlo", explicó Alejandro Lombana, director comercial de Kayak.

La Semana Santa 2026 se conmemorará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Los días principales son el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril).