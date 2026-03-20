El país de Latinoamérica que batió récord de turistas internacionales en el inicio de 2026

Brasil recibió más de 2,6 millones de turistas internacionales durante los dos primeros meses de 2026, el mejor resultado de su historia para dicho periodo del año, según se desprende de los datos del Ministerio de Turismo, Embratur y la Policía Federal.

Entre los emisores europeos, Portugal envió un 29,7% más de turistas a Brasil en comparativa interanual, seguido de Alemania (17%), Reino Unido (14,5%) y Francia (8,6%).

A su vez, entre las naciones latinoamericanas, la llegada de colombianos creció un 37% y la de chilenos un 11,3%. Sin embargo, Argentina se mantuvo como el principal origen de turistas, con 1,2 millones de euros gracias al alza del 28% en las llegadas por vía aérea.

Río de Janeiro, Brasil. Foto: Getty Images

Ya solo en el mes de febrero, Brasil registró la segunda mejor cifra para dicho mes tras contabilizar la entrada de 1.287.800 turistas extranjeros.

El país de Latinoamérica que tuvo un importante incremento en turistas extranjeros; es un destino apetecido por los colombianos

Playas certificadas

En días pasados, un total de 50 playas y 10 puertos deportivos distribuidos en los estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahía, San Pablo y Alagoas, obtuvieron la certificación de ‘Bandera Azul’ de sostenibilidad para la temporada 2025-2026, consolidando a este país como el país líder en América del Sur.

Según informó la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), estos reconocimientos sitúan a la nación sudamericana como “referente global en sostenibilidad y gestión modélica de playas y marinas”.

Además, Embratur y la ONG Instituto Ambientes han formalizado un acuerdo para la promoción de estos destinos. El mismo tendrá una duración de 24 meses e incluye acciones de inteligencia de mercado y apoyo a la comercialización de productos turísticos que cumplan con estándares ecológicos rigurosos.

El presidente de Embratur, Marcelo Freixo, aseguró que el sello ‘Bandera Azul’ funciona como un “aval de excelencia” que diferencia competitivamente a los destinos brasileños. En este sentido, para su obtención deben cumplirse 34 criterios relativos a la calidad del agua, seguridad, infraestructura y educación ambiental.

Esta es la segunda ciudad más grande construida en un desierto, está en América Latina

Brasil, el más biodiverso

América Latina siempre se ha destacado por la gran biodiversidad que tienen sus 20 países, entre los cuales seis están entre los más biodiversos del mundo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cerca del 60 % de la vida terrestre, marina y de agua dulce del planeta se encuentra en esta región.

Brasil lidera este ranking. Con una extensión de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, el gigante sudamericano alberga 133.000 especies, lo que representa entre un 15 % y un 20 % de la biodiversidad mundial.

Además de poseer un amplio territorio de la selva amazónica, Brasil concentra el 20 % del agua dulce del mundo, así como extensos humedales, bosques, sabanas y campos, donde crecen cerca de 44.000 especies de plantas, muchas de ellas endémicas.

Con información de Europa Press