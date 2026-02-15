Mundo

Este es el único país de América Latina que no posee ejército y es uno de los más seguros para vivir

La esperanza de vida es una de las más altas de la región, además de que se destinan más fondos a infraestructura, educación y salud.

Redacción Mundo
15 de febrero de 2026, 5:34 p. m.
Costa Rica abolió las fuerzas armadas en 1948.
Costa Rica abolió las fuerzas armadas en 1948. Foto: Getty Images

Hay un país en Latinoamérica que destaca por no tener un ejército y además ofrecer una seguridad que sobresale sobre el territorio, pues otras naciones de la región suelen encabezar las listas de los lugares más inseguros para vivir, lo que reduce de manera considerable la calidad de vida.

Se trata de Costa Rica, que abolió sus fuerzas armadas el 1 de diciembre de 1948, luego de que culminó la guerra civil. Para el año siguiente, la decisión fue consagrada en la Constitución. Históricamente, este país ha sido uno de los más seguros tras redirigir los fondos que antes eran para defensa a sectores como la educación, la salud y la protección del medio ambiente.

Costa Rica - Getty Images
Costa Rica prohibió el ejército permanente tras una guerra civil. Foto: Getty Images/iStockphoto

El Gobierno asegura que, gracias a que se prohibió la creación de un ejército permanente, “se logró cambiar las armas por lápices y cuadernos, y así destinar más presupuesto a promover la alfabetización, la cobertura de centros educativos y la calidad en el aula", de acuerdo con la información en la página web.

Costa Rica tiene presidenta: la derechista Laura Fernández gana las elecciones

Para reemplazar algunas de las labores del ejército, en Costa Rica se hace uso de la Fuerza Pública, que son agentes de la policía encargados de la vigilancia interna y la seguridad de la ciudadanía.

Las Fuerzas Públicas reemplazan algunas de las labores de los militares. Foto: AP-AFP

También mantiene su seguridad mediante tratados internacionales y, en algunos casos, cuenta con el apoyo diplomático y judicial para resolver altercados dentro del país. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) es el principal acuerdo de defensa, firmada por la mayoría de los países del continente, incluyendo Estados Unidos, Colombia, Brasil y Chile.

Así será la nueva mega cárcel en Costa Rica inspirada en el modelo de Bukele contra las pandillas

Estados Unidos es el socio más cercano en temas de seguridad, pues colabora con agencias del Gobierno para fortalecer las fronteras y sostienen un convenio que le permite a la Armada estadounidense patrullar aguas internacionales y así combatir las rutas del narcotráfico.

Tratados internacionales aportan a la seguridad de Costa Rica. Foto: Getty Images

La Organización de los Estados Americanos (OEA) también tiene un papel en la defensa del país de Centroamérica. En conflictos pasados, por ejemplo con Nicaragua, este organismo internacional intervino, junto con la Corte Internacional de Justicia, para resolver las diferencias sin usar la fuerza.

Costa Rica, además, es considerado como la “Suiza de Centroamérica”. Al mismo tiempo, informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) establecen que la esperanza de vida de los ciudadanos de este país alcanza hasta los 81 años, lo que convierte a Costa Rica en el segundo país más longevo de Latinoamérica.

