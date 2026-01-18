MUNDO

Así será la nueva mega cárcel en Costa Rica inspirada en el modelo de Bukele contra las pandillas

Las instalaciones tendrán una capacidad para unos 5.000 presos.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
18 de enero de 2026, 11:20 a. m.
Vista general de las obras del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado (CACO) en Alajuela, Costa Rica, el 14 de enero de 2026.
Vista general de las obras del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado (CACO) en Alajuela, Costa Rica, el 14 de enero de 2026. Foto: AFP

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, inauguró el pasado lunes, 12 de enero, las obras de una cárcel en Costa Rica inspirada en su megaprisión para pandilleros.

La presencia de Bukele agitó la campaña, pues la oposición denunció que fue usada por el mandatario Rodrigo Chaves para impulsar a su candidata Laura Fernández, quien lidera las encuestas con promesas de mano dura contra la creciente inseguridad.

Bukele puso la primera piedra de la cárcel para presos de alta peligrosidad en Alajuela, a 20 km de San José, junto a Chaves, quien elogió la megaprisión de El Salvador pese a que grupos de derechos humanos aseguran que allí se cometen abusos.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (izq.), conversa con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el sitio de construcción del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado (CACO) en Alajuela, Costa Rica, el 14 de enero de 2026.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (izq.), conversa con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el sitio de construcción del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado (CACO) en Alajuela, Costa Rica, el 14 de enero de 2026. Foto: AFP

“Todo lo que hicimos en el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) se va a hacer en su versión costarricense”, dijo en el acto Bukele, cuyo gobierno participa en el diseño.

Noticias Estados Unidos

Sin papeles, pero con negocio: Estados Unidos regalará carritos de comida a vendedores ambulantes

Noticias Estados Unidos

El venezolano que participó en la independencia de Estados Unidos: conoció a George Washington

Noticias Estados Unidos

¿Quiénes integran el Consejo de Paz para Gaza de Trump? Los líderes invitados que deberán aportar 1.000 millones de dólares

Mundo

Portugal elige nuevo presidente en sus elecciones más reñidas de las últimas décadas

Mundo

ONG Foro Penal eleva a 139 los presos políticos excarcelados en Venezuela

Mundo

Líderes europeos rechazan las “amenazas” y el “chantaje” de Donald Trump tras anuncio de aranceles por Groenlandia

Noticias Estados Unidos

¿Adiós a ICE? Congreso de EE. UU. abre la puerta a la desaparición del controvertido organismo

Nación

Empresario costarricense acusado de millonaria estafa se ocultaba en Bogotá: así fue su captura

Mundo

Gobierno de Latinoamérica denuncia supuesto plan para asesinar a su presidente

Turismo

¿Dónde alojarse en Costa Rica? Conozca estos dos hoteles que están entre los mejores del país

El Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO) tendrá una capacidad para unos 5.000 presos y será construida con una inversión de 35 millones de dólares.

Johana Bahamón visitó la famosa cárcel Cecot, de Nayib Bukele, en El Salvador: ¿le gustó, o no, para su trabajo carcelario en Colombia?

En su discurso, Bukele expresó a Chaves que la criminalidad “va a ir creciendo como un cáncer si no se detiene” y “no hay otra forma de resolverlo que con la fuerza del Estado”.

“Haga lo correcto (...) lo demás viene por añadidura”, agregó el mandatario, quien basa su alta popularidad en la guerra antipandillas que redujo la inseguridad a mínimos históricos.

Vista general de las obras del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado (CACO) en Alajuela, Costa Rica, el 14 de enero de 2026. (Foto: EZEQUIEL BECERRA / AFP)
Vista general de las obras del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado (CACO) en Alajuela, Costa Rica, el 14 de enero de 2026. (Foto: EZEQUIEL BECERRA / AFP) Foto: AFP

Con el control de todos los poderes del Estado, Bukele emprendió su popular ofensiva antipandillas amparada en un régimen de excepción que autoriza detenciones sin orden judicial y en cuatro años llevó al arresto de unas 90.000 personas.

Fernández, exministra de Chaves, promete llevar la cárcel a “buen puerto” y estar dispuesta a declarar estados de excepción en barrios conflictivos, lo cual, según opositores, sería un retroceso en un país visto como modelo de derechos humanos.

Nayib Bukele le responde duro a Hillary Clinton y hace una sugestiva propuesta

Pero la candidata oficialista asegura que es la única forma de detener la inseguridad ligada al narcotráfico en el que también fuera uno de los países más seguros del continente.

Confiada en su amplia ventaja sobre una veintena de aspirantes, Fernández busca ganar en una sola vuelta y asegurar una mayoría legislativa que le permita reformar la Constitución y en particular el poder judicial, al cual Chaves acusa de sabotear su agenda.

Centro de Confinamiento del Terrorismo" (CECOT)
"Centro de Confinamiento del Terrorismo" (CECOT), ubicado en el municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente. El Salvador Pabellones Celdas Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Legislación contra el crimen

Bukele, quien gobierna desde 2021 y asegura que lo tiene sin cuidado que lo llamen “dictador”, logró recientemente que el Congreso lo habilitara para la reelección indefinida, una figura que no existe en Costa Rica.

“Es necesario otorgar en democracia suficiente poder a quienes gobiernan, porque de otra manera el pueblo no puede demandar cuentas ni cambio. Eso pasó en El Salvador”, resaltó el presidente costarricense.

Chaves anunció que propondrá al Congreso una legislación contra el crimen organizado modelada con las “excelentes leyes que ha adoptado El Salvador”.

La candidata presidencial de Costa Rica, Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, habla durante un debate en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en San José, Costa Rica, el 11 de enero de 2026.
La candidata presidencial de Costa Rica, Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, habla durante un debate en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en San José, Costa Rica, el 11 de enero de 2026. Foto: AFP

El presidente calificó de “aberración” el llamado del tribunal electoral costarricense para que los mandatarios extranjeros se abstengan de intervenir en la campaña, en un reciente fallo que sin embargo rechazó frenar la visita de Bukele.

Más de Mundo

Inmigrantes indocumentados aportan miles de millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.

Sin papeles, pero con negocio: Estados Unidos regalará carritos de comida a vendedores ambulantes

x

El venezolano que participó en la independencia de Estados Unidos: conoció a George Washington

Donald Trump y la guerra en Gaza

¿Quiénes integran el Consejo de Paz para Gaza de Trump? Los líderes invitados que deberán aportar 1.000 millones de dólares

Una persona ingresa a un colegio electoral para las elecciones presidenciales de Portugal, en Lisboa.

Portugal elige nuevo presidente en sus elecciones más reñidas de las últimas décadas

Vista general de las obras del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado (CACO) en Alajuela, Costa Rica, el 14 de enero de 2026.

Así será la nueva mega cárcel en Costa Rica inspirada en el modelo de Bukele contra las pandillas

Estudiantes colocan fotografías de personas que consideran presos políticos en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, Venezuela, el martes 13 de enero de 2026.

ONG Foro Penal eleva a 139 los presos políticos excarcelados en Venezuela

Personas protestan contra la política de Donald Trump hacia Groenlandia frente al consulado estadounidense en Nuuk.

Líderes europeos rechazan las “amenazas” y el “chantaje” de Donald Trump tras anuncio de aranceles por Groenlandia

x

¿Adiós a ICE? Congreso de EE. UU. abre la puerta a la desaparición del controvertido organismo

x

Qué cierra y qué abre el 19 de enero: feriado en Estados Unidos por el Día de Martin Luther King Jr.

Reunión para firmar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en Asunción, Paraguay.

Unión Europea y Mercosur firman histórico acuerdo de libre comercio en Asunción con la ausencia destacada de Lula da Silva

Noticias Destacadas