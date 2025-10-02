Suscribirse

Mundo

Esta es la segunda ciudad más grande construida en un desierto, está en América Latina

Existen distintas ciudades en el mundo que han sido capaces de sobrellevar las dificultades que traen las zonas desérticas. Dos de ellas se encuentran en América Latina.

Redacción Semana
2 de octubre de 2025, 5:14 p. m.
Ica, Perú
El pueblo oasis del desierto de Huacachina en Perú, visto desde lo alto de las dunas de arena | Foto: Getty Images

A nivel mundial, El Cairo se posiciona como la ciudad más grande construida en el desierto. Es la capital de Egipto y la ciudad más grande de África y del mundo árabe. Está ubicada a orillas del río Nilo, justo al sur del delta. El Cairo histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Contexto: Increíble: se registró la misma temperatura en El Cairo y en la Antártida

Sin embargo, existe una ciudad en América Latina que, a pesar de las difíciles condiciones y retos climáticos que trae el desierto ―como la escasez de agua y temperaturas elevadas― ha logrado prosperar con el tiempo y su entorno desértico se transformó en un centro de vida.

Alirio Barrera
Los turistas montan un carro tirado por caballos frente a las pirámides de Giza, en las afueras de el Cairo, Egipto | Foto: REUTERS

La ciudad de América Latina más grande construida en el desierto

Se trata de Lima, en Perú. Esta ciudad de América Latina se encuentra en medio de un desierto comparable al de El Cairo, y fue fundada en 1535.

La ciudad ha superado las dificultades, que trae consigo una zona desértica, por medio de la adopción de prácticas sostenibles y tecnológicas de irrigación para garantizar el desarrollo.

Contexto: Celsia impulsa inversión millonaria en proyectos renovables y lanza nueva plataforma en Perú

Lima brilla por su modelo urbanístico. Con más de 10 millones de habitantes, la ciudad se ha convertido en un centro cultural y económico de América Latina. Su capacidad para adaptarse al entorno ha hecho de Lima un ejemplo de perseverancia.

Lima, un destino recomendado para visitar en 2025: cinco planes y lugares para visitar
Lima, Perú, Plaza de Armas | Foto: Getty Images

Además de El Cairo y Lima, existen otras destacadas ciudades construidas en medio de desiertos, una se encuentra en Estados Unidos, y otra más en América Latina: Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Las Vegas (Estados Unidos), Riyad (Arabia Saudita), Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Santiago (Chile).

Las Condiciones de las ciudades desérticas

El Cairo y Lima comparten desafíos con otras ciudades desérticas del mundo, cuyo entorno se define por el clima árido, caracterizado por una escasez crítica de agua y una gran oscilación térmica diaria. Durante el día, las temperaturas pueden ser extremas, mientras que por la noche caen drásticamente.

Contexto: Gobierno de Perú responde a Petro y asegura que ejerce “legítima y legalmente” soberanía en el Amazonas

El principal desafío para estas ciudades es la gestión del agua, que requiere depender de acuíferos subterráneos, grandes ríos (como el Nilo) o costosas tecnologías como la desalinización (común en ciudades como Dubái y Abu Dabi). Además de la aridez, deben lidiar con la contaminación derivada del tráfico y las frecuentes tormentas de arena.

The sun rises over Dubai, casting a warm glow on the citys impressive skyline.
Impresionante arquitectura de Dubai | Foto: Getty Images

Para prosperar en estas condiciones, las ciudades desérticas han desarrollado estrategias de adaptación ancestrales y modernas.

Históricamente, la arquitectura utilizaba muros gruesos, calles estrechas y colores claros para maximizar la sombra y el aislamiento térmico. Hoy en día, las ciudades modernas usan diseños avanzados y sistemas de enfriamiento centralizado para crear microclimas controlados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Régimen de Maduro denuncia “aproximación” de aviones militares de Estados Unidos a Venezuela

2. VIDEO| Beéle tendría como nueva novia a famosa actriz barranquillera; fueron pillados en salida inesperada

3. Revolución fiscal: nueva ley elimina el impuesto federal sobre la renta para ciudadanos estadounidenses

4. Melina Ramírez estuvo en la cárcel El Buen Pastor y reveló el motivo de la visita: “Los errores no nos definen”

5. El NHC advierte: perturbación tropical en el Atlántico podría convertirse en la tormenta Jerry en los próximos días

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PerúChileEgiptoDesierto

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.