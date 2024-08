Turismo en Abu Dabi: donde todo lo que brilla sí puede ser oro

Se mostró confundido, no porque buscara la cultura, sino porque quisiera caminar. Puso una botella de agua en mis manos y me presentó a un conductor que saludó mientras lo descifraba entre la humedad que cubrió repentinamente mis gafas de sol en cuanto puse un pie afuera.¿Caminar en Abu Dabi? Eso no está bien visto Así, pues, que si la historia está cerca en el tiempo —y no muy lejos en las orillas del golfo—, es el futuro, el potencial futuro de Abu Dabi lo que está en boca de todo el mundo y de las maneras de vivir. Uno podría disfrutar, a lomo de camello, de un trote sobre las playas ardientes, pero las gentes de acá prefieren probar a fondo y pilotear sus vehículos Aston Martins en el Yas Marina, el circuito que recibe, cada año, en noviembre, al Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1.

Aunque el diseño mismo del Emirates Palace no se eleva como una torre sino que se expande, su estructura de granito y piedra refleja el espectro completo de las arenas de los siete emiratos. A la distancia, el horizonte lo cortan los cinco rascacielos que componen las torres Etihad, elevándose cada una más cerca del Sol que la anterior. Son las mismas torres que hicieron historia en el cine cuando Vin Disel, en Rápido y furioso 7, salta de un edificio al otro manejando su fantástico Lykan Hypersport de tres millones de dólares. No llegó propiamente a pie.

No siempre la riqueza vino del petróleo. Lo recuerdan las mismas playas. Hoy, donde estuvo la primera marina de Abu Dabi, los yates extranjeros se amarran en lo que alguna vez fue el hogar de los buscadores de perlas, responsables del boom económico que precedió al combustible. Entonces, miles de pobladores se dirigieron al golfo con un gancho en la nariz y exploraron el lecho marino sacando sus blancas riquezas. De las perlas, hoy, solo queda la leyenda empaquetada no en forma de chocolate, sino de parque de diversiones.

Algo me llama la atención al volver, ya en el carrito de golf y con el recuerdo persistente de la carpa en la playa. En pabellones y jardines, trabajadores extranjeros quitan la maleza entre los pastos. No es tan inusual el verde, me cuentan, aunque tengo la impresión de estar en un sofisticado y lujoso castillo de arena más grande que la vida misma. Finalmente, antes de la arena y el petróleo, también hubo bosques, no solo un pequeño oasis que dramatice la historia del ciervo. Pero si hoy, para mantener el verde, hay que innovar en irrigación o ‘sembrar’ las nubes desde los aviones, no hay inconveniente. Basta con frotar la lámpara. Al fin y al cabo, aquí, el pasado y el futuro se funden en una deslumbrante ilusión.