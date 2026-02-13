LOMA, el nuevo hotel de Marriott que conecta con la cultura local de Medellín

Medellín suma un nuevo jugador a su oferta hotelera de alto nivel. Ubicado en El Poblado, a pocos minutos de la zona de Provenza y del Centro Comercial El Tesoro, el hotel LOMA busca diferenciarse con una propuesta que sus promotores describen como un “tributo a la cultura local”. La idea es ofrecer una experiencia auténtica y creativa, alejada de lo folclórico y más conectada con la dinámica artística y empresarial que hoy caracteriza a Medellín.

La apuesta llega de la mano de Marriott International, su marca Tribute Portfolio y el operador colombiano OxoHotel Hospitality Management Group. Esta apertura marca un nuevo capítulo en la hospitalidad de la capital antioqueña, con un concepto que combina diseño contemporáneo, identidad local y bienestar urbano. Así, Marriott refuerza su presencia en la ciudad y amplía su portafolio en Colombia bajo una marca que agrupa hoteles independientes con identidad propia.

“La llegada de LOMA como parte de Tribute Portfolio marca un momento emocionante para Marriott International y para Medellín. Este hotel celebra la esencia creativa y cultural de la ciudad, ofreciendo a los viajeros una experiencia auténtica en uno de los destinos más vibrantes de América Latina. Estamos orgullosos de expandir nuestra presencia en Colombia con una propuesta que combina diseño independiente, conexión social y el espíritu local que define a Medellín”, afirma Brian King, Presidente de Marriott International Caribe y Latinoamérica (CALA).

El concepto del hotel se articula en tres ejes: cultura local, creatividad y bienestar. Uno de sus espacios centrales es el llamado “Nodo Creativo”, concebido como punto de encuentro para actividades culturales, talleres y experiencias que integran arte, diseño y tecnología. La propuesta se complementa con áreas de coworking, salas para reuniones corporativas y espacios diseñados para equilibrar trabajo, descanso y entretenimiento.

En materia de bienestar, LOMA incorpora un wellness area con sauna infrarrojo, piscina de hidroterapia y salas para yoga y meditación. A esto se suma NODO, su restaurante y café, que apuesta por una gastronomía consciente basada en ingredientes locales y frescos.

Uno de sus espacios centrales es el llamado “Nodo Creativo”, concebido como punto de encuentro para actividades culturales, talleres y experiencias que integran arte, diseño y tecnología. Foto: Marriott.

Apuesta por Medellín

Tribute Portfolio cuenta con más de 170 hoteles en más de 35 países, y su llegada con LOMA consolida a Medellín como un destino atractivo para marcas globales que ven en la ciudad un mercado en expansión. “LOMA representa un paso importante para OxoHotel y para Medellín. Con esta apertura complementamos nuestra oferta en la ciudad y nos consolidamos como operadores de experiencias de hospitalidad de talla mundial. estamos orgullosos de presentar una propuesta que combina calidad global con el carácter creativo y vibrante de la ciudad. LOMA es un tributo a la cultura local y una invitación a redescubrir Medellín desde su autenticidad”, afirma Juan Carlos Galindo, CEO de OxoHotel:

Para OxoHotel, la apertura representa un hito estratégico: es su segundo hotel bajo la marca Marriott en Medellín, el segundo Tribute Portfolio en Colombia y la propiedad número 30 dentro de su portafolio. La compañía, con más de 15 años de operación en el país, consolida así su posicionamiento como operador de proyectos de hospitalidad de gran escala. LOMA también se integra a Marriott Bonvoy, el programa global de fidelización de Marriott International, lo que permite a los huéspedes acumular y redimir puntos en una red de más de 10.000 destinos en el mundo.

Medellín se ha consolidado como hub de innovación, turismo y negocios en América Latina. La llegada de LOMA confirma el atractivo de la ciudad para inversiones hoteleras de talla internacional y refuerza su posicionamiento como destino creativo, vibrante y en constante transformación.