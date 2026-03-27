Santa Marta y Cartagena en los ojos de las marcas turísticas de lujo: así evoluciona el turismo en la región

El Caribe colombiano está entrando en una nueva etapa. En medio del crecimiento del turismo y una mayor visibilidad internacional, destinos como Santa Marta, Cartagena y Barranquilla afinan su estrategia para atraer a un viajero distinto: uno que no solo busca descanso, sino experiencias auténticas, personalizadas y memorables.

Con la llegada de nuevas marcas —hoteleras y gastronómicas— la región está elevando el perfil de sus visitantes y redefiniendo la experiencia de viajar al Caribe colombiano. En Santa Marta, por ejemplo, la apertura del Courtyard by Marriott Santa Marta Resort, en Bello Horizonte, refleja esa transición. Inspirado en la Sierra Nevada, el hotel combina diseño contemporáneo, conexión cultural y cercanía a atractivos representativos como el Tayrona, integrando descanso y exploración en una experiencia más sofisticada.

Courtyard by Marriott Santa Marta, que abrió sus puertas recientemente, exalta la riqueza natural de la región. Foto: Marriott - API

“Estamos muy entusiasmados de dar la bienvenida a nuestros huéspedes a Courtyard by Marriott Santa Marta Resort, donde el confort contemporáneo se encuentra con la belleza natural y el espíritu relajado de la costa Caribe. Nuestro objetivo es ofrecer un espacio acogedor que combine flexibilidad, amenidades pensadas y un servicio cálido para descubrir todo lo que Santa Marta tiene para ofrecer”, explicó Brian King, presidente de Marriott Internacional para el Caribe y Latinoamérica.

Cartagena, por su parte, vive un momento clave. A los desarrollos hoteleros de alta gama se suma la apertura del Four Seasons Hotel and Residences Cartagena, prevista para el 15 de mayo de 2026. Ubicado en Getsemaní y desarrollado por el grupo Santo Domingo, contará con 131 habitaciones y suites en una propuesta que mezcla arquitectura colonial y comodidades contemporáneas. El hotel ya inició reservas anticipadas, confirmando el interés de un viajero internacional de alto valor.

En paralelo, la ciudad consolida una escena gastronómica en evolución, y uno de los movimientos recientes es El Curato, un bistró latino en la calle San Diego, creado por el chef Álvaro Clavijo y el empresario Maurizio Mancini. Aunque nace como extensión de El Chato — uno de los mejores restaurantes de América Latina en 2025 según The 50 Best—, su propuesta es más relajada, pensada para compartir, sin perder su sello de calidad.

Detrás de estos movimientos hay una transformación estructural. Según Anato, el turismo de alto nivel hoy responde a un viajero más exigente, que prioriza autenticidad, personalización y bienestar. Y las cifras así lo confirman: en 2025 el Tayrona y Corales del Rosario recibieron cerca de 830 mil y 1,2 millones de visitantes, respectivamente. Además, Cartagena lidera la intención de viaje para la Semana Santa de 2026 (29 por ciento), seguida por San Andrés (20 por ciento) y Santa Marta (16 por ciento).

“Las tendencias apuntan a viajes a la medida, turismo experiencial, sostenibilidad y bienestar. La diferenciación está en cómo se vive la experiencia”, señala Paula Cortés, presidenta de Anato. Desde el sector hotelero, el crecimiento también se explica por una mayor conectividad y la diversificación de la oferta, que han permitido atraer mercados como Estados Unidos, Europa y el Cono Sur. “Hoy no se busca únicamente lujo en términos tradicionales, sino experiencias memorables, personalizadas y con sentido, que integren naturaleza, cultura y bienestar”, explica Omar García, director ejecutivo de Cotelco Magdalena.

Así, el Caribe colombiano le apuesta a los valores agregados más que a competir por cantidad de servicios. Una estrategia que no busca ser masiva, sino precisa al atraer a un viajero más sofisticado y posicionar a la región en el mapa global del turismo de alto nivel.